Брат Владимира Кузьмина: «Целуясь с братом, дочь Распутиной борется за внимание матери»

Скандал в семье Маши Распутиной держит в напряжении всю страну. 21-летняя дочь артистки, названная в её честь, заявила о сексуальных домогательствах со стороны своего сводного брата – 40-летнего Романа. Эта история до глубины души задела участника легендарной группы «Динамик», Александра Кузьмина. Об этом он рассказал «Собеседнику».

Александр – младший брат певца Владимира Кузьмина. Между ними тоже сложные отношения. Поэтому музыкант как никто знает, как тяжело приходится публичным людям, ведь каждая соринка, вынесенная из избы, тут же становится достоянием общественности.

– В моей жизни и жизни моего брата всегда происходили интересные вещи, – говорит Кузьмин-младший. – Многие из них мы держим в железном секрете. Ни при каких обстоятельствах не раскрою эти тайны. Ни за миллион, ни за два и ни под каким страхом. Да, я могу рассказать прессе некоторые смешные моменты жизни со всеми фейерверками, чтобы это хорошо запомнилось читателям и зрителям, но святые вещи – нет.

Я уверен, что у всякой звёздной семьи есть свои скелеты в шкафу. За деталями просочившейся во внешний мир обычной бытовухи, публика обычно наблюдает с большим интересом в прикуску с поп-корном.

Скандалу в семье Распутиной было посвящено несколько эфиров программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Александр с большим интересом их посмотрел. Больше всего музыканта шокировало видео, на котором брат и сестра целуются как настоящие влюблённые.

– С Распутиной я несколько раз пересекался на гастролях, – продолжает музыкант. – Я считаю, что вся эта скандальная история вылезла наружу из-за бесконтрольности самой Маши. Я думаю, что её дочери и пасынку на самом деле не хватало внимания родителей, вот они и решились такой шаг.

Уверен, что таким образом они просто борются за внимание своих родителей. А страна, по их мнению, должна им в этом помочь. Также допускаю вариант, что сын мужа Распутиной поцелуем со своей сестрой, решил развалить их семью, ведь отец когда-то бросил его маму ради певицы.