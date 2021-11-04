«Я увидел тебя и сразу влюбился»: Модель поведала о дружбе с Сергеем Зверевым

Сергей Зверев – один из самых ярких людей в нашей стране. Он филигранно владеет своим мастерством, поэтому и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в парикмахерском искусстве и стал пятикратным обладателем премии « Овация». Эпатажный, непохожий ни на кого, он иной в обычной жизни, чем на публике. Впервые о том, какой художник без грима и от чего звезда в обычной жизни впадает в шок, рассказала близкая подруга именитого топ-стилиста – знаменитая модель Элина Зайцева.

– Элина, борьба за озеро Байкал, на берегу которого хотели строить завод, началась три года тому назад. Сергей тогда даже устраивал одиночные пикеты против стойки. Чем закончилась эта схватка за экологическую чистоту уникального места?

– Серёжа заступился за свой край, в котором родился. Он как человек верующий прекрасно понимает, что все мы куда-то несёмся, не оглядываясь по сторонам. Здесь дело не только в Байкале, он в очередной раз поднял проблему экологии, чтобы люди оглянулись и наконец-то поняли, что схватки с природой чреваты страшными последствиями для человечества. Он пошёл спасать родную землю по зову сердца: закрыл завод по розливу воды Байкала в Китай. Такой человек – пример для молодых людей. Считаю, что такие люди нужны в политике, в правительстве нашей страны.