«Я увидел тебя и сразу влюбился»: Модель поведала о дружбе с Сергеем Зверевым
Подруга знаменитого стилиста рассказала, как он приучал ее к жесткой дисциплине и заставлял сидеть на суровой диете
Сергей Зверев – один из самых ярких людей в нашей стране. Он филигранно владеет своим мастерством, поэтому и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в парикмахерском искусстве и стал пятикратным обладателем премии « Овация». Эпатажный, непохожий ни на кого, он иной в обычной жизни, чем на публике. Впервые о том, какой художник без грима и от чего звезда в обычной жизни впадает в шок, рассказала близкая подруга именитого топ-стилиста – знаменитая модель Элина Зайцева.
– Элина, борьба за озеро Байкал, на берегу которого хотели строить завод, началась три года тому назад. Сергей тогда даже устраивал одиночные пикеты против стойки. Чем закончилась эта схватка за экологическую чистоту уникального места?
– Серёжа заступился за свой край, в котором родился. Он как человек верующий прекрасно понимает, что все мы куда-то несёмся, не оглядываясь по сторонам. Здесь дело не только в Байкале, он в очередной раз поднял проблему экологии, чтобы люди оглянулись и наконец-то поняли, что схватки с природой чреваты страшными последствиями для человечества. Он пошёл спасать родную землю по зову сердца: закрыл завод по розливу воды Байкала в Китай. Такой человек – пример для молодых людей. Считаю, что такие люди нужны в политике, в правительстве нашей страны.
Он баллотировался в депутаты от Бурятии и делал всё за свой счёт, искренне, без пиара. Мне бы очень хотелось, чтобы он не оставил свою политическую карьеру и продолжал двигаться. в этом направлении. Он и в политике добьётся успехов, каких достиг в парикмахерском искусстве. Человек, как правило, талантлив в какой-то одной области, а он, за что бы ни взялся, всё у него блестяще получается. Я не раз видела, как зрители аплодировали ему стоя, устраивали овации его золотым рукам. При этом у него нет раздвоения личности, так называемой звёздной болезни, у профессионалов и таких трудоголиков как он она отсутствует.
– А как вы познакомились с Сергеем?
– Я принимала участие в показе мод Славы Зайцева в Кремле, там он меня и заметил. После этого он попросил в агентстве мой номер и позвонил. «Это ты?» – спросил он меня, когда мы встретились.
«Я увидел тебя на сцене и сразу влюбился», — признался мне Сергей. Я не могла не принять его предложение с ним работать, когда он красочно мне рассказал, что увидел на сцене в тот вечер, когда заметил меня.
Надо сказать, что Сергей удивительный рассказчик. Он единственный человек в моей жизни, который заставляет смеяться и плакать над рассказанной историей. Мы с ним часто смеёмся до слёз.
– Какие требования у Зверева к моделям?
– Очень жёсткие, такие же как к самому себе. Он требует железной дисциплины. Терпеть не может, когда опаздывают. Но все эти восемь лет, что мы с ним проработали, мне принесли только пользу и огромное удовольствие. С его шоу мы объехали всю Европу. Первый раз я столкнулась с его требованиями, когда приехала с ним в Австрию.
В Вене он поставил меня в известность, что мы будем целый месяц жить в одном номере. «Как это так», – возразила я. «Ты пока ещё ничего не поняла, — сказал Зверев.— Тебе надо будет вставать в пять утра, когда у меня начинается первая репетиция. Мы делаем причёску, макияж и всё смываем, затем всё это вновь повторяем и так до пяти часов вечера — красимся, смываем. То есть ты теперь понимаешь, что мне легче поселиться с тобой вместе, чем бежать в другой номер, чтобы будить тебя и ждать, когда ты придёшь в себя после сна. А что ещё хуже, наешься на ночь».
– То есть он заставлял вас ещё и диету соблюдать?
– Конечно! И сам тоже соблюдал, потому работал на сцене. Всем известно, что телевизионный экран увеличивает любого человека, поэтому над быть гораздо худее, чтобы выглядеть на экране таким, какой ты есть в жизни. Без строгой диеты ту т не обойтись. Завтрак у нас был плотный, на обед – только томатный суп с пармезаном, а на ужин – ничего. После четырёх дня категорически запрещалось пить любую жидкость. О чае и кофе я вообще не говорю. вот где звезда сразу впадала в шок, он был категоричен. Иногда мне очень хотелось подойти к мини-бару и выпить воды, но я себя сдерживала, такие правила. В идеале накануне шоу он рекомендовал съедать одно яблоко в день, разделяя его на кусочки. Это было эффектно, так как лицо выглядело идеальным, не возникало одутловатости.
Но дисциплина Зверева не ограничивалась строгим соблюдением диет. Он был категорически против, когда модели занимались личной жизнью во время выездных показов, все должны были быть сосредоточены только на работе, на своём сценическом образе.
Для него очень важно было создание творческой атмосферы, и ему это удавалось. Сам он тоже вёл аскетический образ жизни в процессе работы. Но не подумайте, что за этим внешне воздушным образом скрывается сатрап, нет. С Серёжей очень комфортно.
У нас всегда была потрясающая обстановка в коллективе. К нему обращались за советами по поводу личных отношений и не только, он с присущей ему мудростью всегда вникал в ситуацию и помогал. Кроме этого, он щедрый человек, никогда не допускал, чтобы в его присутствии женщины сами за себя расплачивались за ужин. Когда мы с ним отправлялись за покупками, он мне никогда не разрешал доставать кошелёк. Хотя его модели не бедствовали, он всегда достойно оплачивал работу.
– Мы привыкли видеть Сергея в эпатажном образе, какой он в жизни?
– Харизматичный! Этот его сценический образ лично меня уносит в королевский двор Франции, в Версаль, в эпоху эстетического наслаждения, а Серёжа будто из того времени, он эстет. Но образ этот только сценический, он перфекционист, идеалист.
Зверев считает, что должен выглядеть для людей идеально и они должны этому соответствовать.
Конечно, я его видела и без грима, и по-домашнему, он мне даже так больше нравится, Серёжа об этом знает, но он всегда стремится к совершенству, создаёт красоту. А красота – это не только внешность, а состояние души, умение достойно жить. Сергей – безусловно красивый мужчина, но его поступки намного краше.