Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:47

Свадебное платье Азизы продадут в Доме моды на Рублевке

Уникальный наряд от Аники Керимовой выставят на продажу в начале декабря

Фото: Личный архив Азизы

В августе певица Азиза впервые в своей жизни вышла замуж. Ее избранником стал итальянец с русскими корнями Алессандро Лортэ. В этот день легендарная артистка выглядела словно царица. В ЗАГС она приехала в роскошном свадебном платье от звездного дизайнера Аники Керимовой. Наряд был усыпан драгоценными камнями Сваровски: их было несколько тысяч. Как стало известно корреспондентам «Собеседника», артистка решила продать уникальный наряд. Об этом сообщил приятель звезды, журналист Денис Сорокин.

– Да, это правда, – рассказывает Денис. – В начале декабря пройдет открытие филиала Дома Мода Аники Керимовой на Рублевке. По этому случаю ожидается пафосная вечеринка в стиле бурлеск. Во время которой Аника планирует провести аукцион. Там будут выставлены вещи знаменитостей, которые она для них создавала. Предполагается, что одним из лотов станет свадебное платье Азизы. А все вырученные деньги передадут в благотворительный фонд, который возглавляет одна очень известная актриса.

Фото: Инстаграм
Азиза в день свадьбы была неотразима

Сейчас обговаривается стартовая цена платья. По словам Сорокина, Азиза восприняла идею с продажей наряда в Доме Моды на Рублевке с энтузиазмом. Артистка давно занимается благотворительностью.

– Желающих приобрести платье Азизы, думаю, будет немало, – говорит Аника. – Уникальность Азизы в том, что ее любят и жители Рублевки, и деревень в Мурманской области. Вспомните, как в прошлом году Керимова сшила платье Азизе на предыдущую свадьбу, которая, к сожалению, не состоялась. В результате наряд выкупила поклонница певицы из США для своей дочери. Нынешнее свадебное платье Азизы – уникальное. Оно трансформер. Можно снять пышную юбку с поясом из камней Сваровски и использовать как роскошный вечерний наряд.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 4 часа назад

Светлана Немоляева: «Каждый мой день начинается со звонка сына»

Культура и ТВ 6 минут назад

Премьера спектакля «Война и мир» в Театре имени Вахтангова

Культура и ТВ 25 минут назад

Масляков выиграл «Игру» у «Камеди клаба»?

Шоу-бизнес 3 часа назад

«Маша сама виновата»: Сафронов рассказал о главной причине проблем в семье Распутиной

Культура и ТВ 4 часа назад

Светлана Немоляева: «Каждый мой день начинается со звонка сына»

Шоу-бизнес 6 часов назад

«Я увидел тебя и сразу влюбился»: Модель поведала о дружбе с Сергеем Зверевым

Культура и ТВ 9 часов назад

Второе издание «Хочу и буду» – для большего счастья

Культура и ТВ 11 часов назад

«Война и мир»: Лев Толстой от Римаса Туминаса

Шоу-бизнес 1 день назад

«Люба - просто фальшивка»: Успенской грозит суд за неуплату налогов в США и России

Шоу-бизнес 1 день назад

"Снюсь в эротических снах": конфликт Соседова и Юлиана на "Суперстаре" принял неожиданный поворот

Культура и ТВ 2 дня назад

«Такое прощается, но не забывается»: Лидия Федосеева-Шукшина впервые рассказала о пропаже денег

Культура и ТВ 2 дня назад

Премьера ледяного шоу «Анна Каренина»: фоторепортаж «Собеседника»

Культура и ТВ 2 дня назад

«Лапин»: интеллектуально богатый адвент

Шоу-бизнес 3 дня назад

Партнер Бородиной на «Ледниковом периоде» Дмитрий Соловьев: «Бузова написала, что будет болеть за меня»

Культура и ТВ 3 дня назад

«Анна Каренина» на льду со звёздами фигурного катания

Шоу-бизнес 3 дня назад

Группа АВВА выпустила последние десять песен

Культура и ТВ 3 дня назад

«Хотел бы назвать его другом»: Михаил Цивин поделился своими воспоминаниями об Игоре Кириллове

Культура и ТВ 3 дня назад

Почему многие сегодня отдают предпочтение онлайн-кинотеатрам?

Шоу-бизнес 3 дня назад

Станислав Ярушин и Роза Сябитова объяснили взаимную неприязнь на проекте «Звезды в Африке»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика