Свадебное платье Азизы продадут в Доме моды на Рублевке
Уникальный наряд от Аники Керимовой выставят на продажу в начале декабря
В августе певица Азиза впервые в своей жизни вышла замуж. Ее избранником стал итальянец с русскими корнями Алессандро Лортэ. В этот день легендарная артистка выглядела словно царица. В ЗАГС она приехала в роскошном свадебном платье от звездного дизайнера Аники Керимовой. Наряд был усыпан драгоценными камнями Сваровски: их было несколько тысяч. Как стало известно корреспондентам «Собеседника», артистка решила продать уникальный наряд. Об этом сообщил приятель звезды, журналист Денис Сорокин.
– Да, это правда, – рассказывает Денис. – В начале декабря пройдет открытие филиала Дома Мода Аники Керимовой на Рублевке. По этому случаю ожидается пафосная вечеринка в стиле бурлеск. Во время которой Аника планирует провести аукцион. Там будут выставлены вещи знаменитостей, которые она для них создавала. Предполагается, что одним из лотов станет свадебное платье Азизы. А все вырученные деньги передадут в благотворительный фонд, который возглавляет одна очень известная актриса.
Сейчас обговаривается стартовая цена платья. По словам Сорокина, Азиза восприняла идею с продажей наряда в Доме Моды на Рублевке с энтузиазмом. Артистка давно занимается благотворительностью.
– Желающих приобрести платье Азизы, думаю, будет немало, – говорит Аника. – Уникальность Азизы в том, что ее любят и жители Рублевки, и деревень в Мурманской области. Вспомните, как в прошлом году Керимова сшила платье Азизе на предыдущую свадьбу, которая, к сожалению, не состоялась. В результате наряд выкупила поклонница певицы из США для своей дочери. Нынешнее свадебное платье Азизы – уникальное. Оно трансформер. Можно снять пышную юбку с поясом из камней Сваровски и использовать как роскошный вечерний наряд.