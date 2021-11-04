Свадебное платье Азизы продадут в Доме моды на Рублевке

В августе певица Азиза впервые в своей жизни вышла замуж. Ее избранником стал итальянец с русскими корнями Алессандро Лортэ. В этот день легендарная артистка выглядела словно царица. В ЗАГС она приехала в роскошном свадебном платье от звездного дизайнера Аники Керимовой. Наряд был усыпан драгоценными камнями Сваровски: их было несколько тысяч. Как стало известно корреспондентам «Собеседника», артистка решила продать уникальный наряд. Об этом сообщил приятель звезды, журналист Денис Сорокин.

– Да, это правда, – рассказывает Денис. – В начале декабря пройдет открытие филиала Дома Мода Аники Керимовой на Рублевке. По этому случаю ожидается пафосная вечеринка в стиле бурлеск. Во время которой Аника планирует провести аукцион. Там будут выставлены вещи знаменитостей, которые она для них создавала. Предполагается, что одним из лотов станет свадебное платье Азизы. А все вырученные деньги передадут в благотворительный фонд, который возглавляет одна очень известная актриса.