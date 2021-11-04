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«Маша сама виновата»: Сафронов рассказал о главной причине проблем в семье Распутиной

Народный художник РФ считает, что из-за фамилии звезда не может воспитать детей

Маша Распутина (фото из личного архива певицы)

Страсти в семье Маши Распутиной не утихают. Причем никто и не думает скрывать проблемы: сор из избы выносится с завидной регулярностью. Сегодня младшая дочь звезды, тоже Маша, вновь побывала в студии Андрея Малахова.

– Почему дочка Маши ходит к Андрею? – вопрошает художник. – Может быть, она хочет правды, а может, хайпа. Наверное, ей хочется, чтобы ее знали так же, как и ее маму. Это часто происходит с детьми звезд. Иногда они ведут себя так нелогично, что попадают в разные скандальные истории, чем огорчают родителей. Здесь зачастую бывает вина тех, кто больше занимался своей карьерой и меньше – детьми. Это такая горькая плата за известность.

Напомним, что в семье Распутиной дела обстоят покруче. Ее младшая дочь обвиняет своего свободного брата по отцу в сексуальных домогательствах.

– Я предполагаю, что проблемы Маши Распутиной – из-за ее фамилии, – говорит Никас. – Она взвалила на себя тяжкий крест, взяв такой негативный псевдоним. Ведь из-за Григория Распутина мир России изменился, и не в лучшую сторону. Многие люди до сих пор его проклинают – зная по истории, как пострадала от него наша страна. Маша рискнула и взяла этот псевдоним, и он, возможно, стал для нее роковым. Не зря говорят: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Нарочито взяв такую громкую фамилию, она невольно отдала свою судьбу неведомому дьяволу. Да, наверное, есть и другие люди с фамилией Распутин. Но это случайные однофамильцы, и их судьбы могут складываться вполне нормально. Что нельзя сказать о Маше Распутиной – она получила всенародную известность, но с этим пришли и проблемы. В данный момент – с ее детьми.

Никас Сафронов предлагает Распутиной уйти в монастырь

Дочка певицы уверяет, что с отцом она не общается уже шесть лет, а матери и вовсе боится попадаться на глаза.

– Маше-старшей, как более умудренной опытом женщине, нужно найти философию и мудрость, чтобы войти в доверительный контакт со своей дочерью, – рассуждает Сафронов. – Но при этом нужно понимать: прежде, чем кого-то менять, хорошо бы и самому измениться. Хорошим решением было бы им вместе пойти вместе в монастырь и пожить там несколько недель. Я уверен, что все пошло бы по-другому. Люди склонны обвинить в бедах кого-то, но только не себя. Мы из прессы прошлых лет знаем, что Маша всегда поддерживала дочь и как могла воспитывала – надеясь, что она станет достойной дочерью и помощницей для своей мамы. Мы все надеемся, что так оно в итоге и будет.

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