«Маша сама виновата»: Сафронов рассказал о главной причине проблем в семье Распутиной

Страсти в семье Маши Распутиной не утихают. Причем никто и не думает скрывать проблемы: сор из избы выносится с завидной регулярностью. Сегодня младшая дочь звезды, тоже Маша, вновь побывала в студии Андрея Малахова.

– Почему дочка Маши ходит к Андрею? – вопрошает художник. – Может быть, она хочет правды, а может, хайпа. Наверное, ей хочется, чтобы ее знали так же, как и ее маму. Это часто происходит с детьми звезд. Иногда они ведут себя так нелогично, что попадают в разные скандальные истории, чем огорчают родителей. Здесь зачастую бывает вина тех, кто больше занимался своей карьерой и меньше – детьми. Это такая горькая плата за известность.

Напомним, что в семье Распутиной дела обстоят покруче. Ее младшая дочь обвиняет своего свободного брата по отцу в сексуальных домогательствах.

– Я предполагаю, что проблемы Маши Распутиной – из-за ее фамилии, – говорит Никас. – Она взвалила на себя тяжкий крест, взяв такой негативный псевдоним. Ведь из-за Григория Распутина мир России изменился, и не в лучшую сторону. Многие люди до сих пор его проклинают – зная по истории, как пострадала от него наша страна. Маша рискнула и взяла этот псевдоним, и он, возможно, стал для нее роковым. Не зря говорят: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Нарочито взяв такую громкую фамилию, она невольно отдала свою судьбу неведомому дьяволу. Да, наверное, есть и другие люди с фамилией Распутин. Но это случайные однофамильцы, и их судьбы могут складываться вполне нормально. Что нельзя сказать о Маше Распутиной – она получила всенародную известность, но с этим пришли и проблемы. В данный момент – с ее детьми.