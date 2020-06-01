Экс-домработница Пугачевой: «На первую встречу с Аллой я пришла с коньяком»

Вскоре жизнь Людмилы круто изменилась. И, как она сама говорит, начался её счастливый полет.

– Тамара мне как-то говорит: «Я уезжаю на гастроли, было бы хорошо, если бы ты приезжала моей маме помогать», – вспоминает Дороднова. – Вот так всё и завертелось: сначала помогала маме, а потом и с самой Тамарой начала ездить на гастроли. Работу я не бросила. Приезжала из Москвы в два часа ночи, а утром шла на завод. Но потом всё-таки пришлось сделать выбор. На заводе мне сказали, что если я уйду, то больше никогда туда не вернусь. Но мне было уже всё равно.

Свою работу Люся выполняла добросовестно, Миансарова знакомила её со своими коллегами. А одна из них – певица Лариса Мондрус – стала следующей работодательницей Дородновой.

– Тамара меня послала отвезти аранжировки мужу Ларисы, – делится Людмила. – Меня встретила сама Лариса в красном спортивном костюмчике и фартуке. Когда я зашла, она говорит: «А ты не хочешь ко мне перейти?». Конечно, я отказалась. Но потом Миансарова уехала на ПМЖ в Кисловодск, где ей пообещали звание и золотые горы. Я осталась без работы. Знаю, что меня и Валерий Ободзинский хотел взять к себе. Но я пошла к Мондрус.

Позднее Дороднова работала ещё и у легенды русской эстрады Клавдии Шульженко, о характере которой многие отзывались нелицеприятно.

– От Клавдии Ивановны тогда ушла её помощница Шура к Кобзону, – говорит Люся. – Она осталась одна, а на следующий день у неё был концерт в Москве. Шульженко предложила мне поехать с ней. Я проработала у неё всего две с половиной недели. Честно скажу, сложного характера я не заметила.

Ко мне она относилась очень хорошо. Было даже такое, что она уехала и потом звонит мне с дороги, говорит: «Люся, ты не стесняйся, бери в холодильнике все, что хочешь!». А у неё и икра красная стояла и другие деликатесы. Но, конечно, я туда не полезла. Вообще Клавдия Ивановна предпочитала еду с рынка. А ещё, у неё дома стояло пианино из красного дерева. Его она вытирала только сама, я к нему даже не подходила.

В дом к Алле Пугачёвой Людмила попала в 1979 году. Работать у певицы она захотела сама и даже придумала, как это осуществить.

– Со времён работы у Тамары Миансаровой я была знакома с одной девушкой, которая разрисовывала ткани, – поясняет Люся. – Она однажды показывает мне свою работу и говорит: «Это для Пугачёвой».

Ну, тогда я и набекренила свой нос в сторону Аллы. Говорю этой Лене: «Давай сделаем так, что не ты повезёшь ткани, а я. А ты позвони и скажи, что от тебя приедет человек». Она так и сделала. Я припёрлась к Алле с бутылкой коньяка. Пугачёва эту нашу встречу везде всегда вспоминала, да и по сей день вспоминает. Ну а что, с пустыми руками идти к ней было не удобно, конфеты не все любят, а коньяк всегда пригодится.

На работу Алла меня взяла не сразу. Обо мне ей заикнулся Леонид Гарин – бывший муж Миансаровой. Через какое-то время Алла сказала своему директору, на тот момент Жене Болдину, меня оформить. Вот тут действительно началось моё счастливое житьё-бытьё. Самые лучшие годы я прожила с Аллой.