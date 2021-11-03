"Снюсь в эротических снах": конфликт Соседова и Юлиана на "Суперстаре" принял неожиданный поворот

На НТВ стартовал новый сезон шоу «Суперстар». Правда, без скандала не обошлось. Если в прошлом году один из членов жюри Сергей Соседов жаловался на постоянные нападки Лолиты, то теперь - на Юлиана. Музыкальный критик уверяет, что на проекте Юлиан благодарил его за замечания и лез обниматься. Певец же заявляет: Соседов это придумал, чтобы привлечь к себе внимание.

- Мне странно все это слышать из уст Соседова, - говорит Юлиан. - Видимо, я лез к нему обниматься в его эротических снах! Наверное, я ему снюсь (улыбается). Я вообще не очень понимаю, какие замечания, за которые я его якобы благодарил, он имеет виду. Я никого ни за что не благодарил. Благодарить его за работу – не моя компетенция. Я не руководитель канала, чтобы это делать. Соседов потерял чувство реальности. Я советую Сергею Соседову менее серьёзно относиться к своей роли на этом шоу.

- На самом деле я обожаю, когда поёт Соседов – всегда мимо нот, - продолжает певец. - При этом он называет себя музыкальным критиком. На «Суперстар» я лишь пожелал ему того, чего у него нет: возможности писать статьи. Он этого хочет! А музыкальным критиком у нас может называться любая бабушка на лавочке. Он, видимо, на эти слова обиделся.

- Ты не считаешь его музыкальным критиком?

- Конечно нет. То, что он не критик, понимают все профессиональные люди в нашей стране. Чтобы быть критиком, нужно закончить консерваторию. А, когда ты заканчиваешь МГУ, то ты - журналист. Когда у тебя нет возможности печатать статьи, то начинается шоу. Соседов иногда говорит справедливые вещи. Но чаще просто специально делает выпады, чтобы было громко и скандально. Он почувствовал вкус скандала.