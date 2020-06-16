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Партнер Бородиной на "Ледниковом периоде" Дмитрий Соловьев: «Бузова написала, что будет болеть за меня»

Пара Бородиной и Соловьева практически каждый эфир получает низкие оценки. Соловьев в нашей беседе рассказал, какая главная проблема в их паре, общается ли он с Бузовой, а также о том, как отреагирует в случае раннего ухода с проекта

Фото: пресс- служба "Первого канала"

- Как оцениваете явную неприязнь судей к вашей паре?

- Я вижу другие пары своими глазами, и когда смотрю эфир, у меня появляется много вопросов, - не хочу никого обижать. Я привык работать над тем, чтобы быть лучше на четыре головы. Если есть, к чему придраться, значит есть над чем работать. Ксения расстраивается больше, принимает на свой счет. Я ее успокаиваю, ведь у нее нет ни хореографического, ни актерского прошлого, ей здесь сложнее всех. Нельзя опускать руки, нужно идти напролом, не поддаваться критике, брать все это, как совет.

- Есть шанс дойти до финала?

- Я уверен в этом! Тут играет роль неопытности Ксении в работе на сцене, но я знаю, что она делает на тренировках, на съемках она может делать больше – у нее срабатывает нерв, ответственность за себя, за меня. Как- то она сказала: «Я боюсь тебя подвести». Мы учимся бороться с этим адреналином, который случается во время съемок на льду. Я научился с этим справляться, теперь моя задача – научить этому ее. Хочу заметить, что Ксения идет на сложные поддержки, которые далеко не каждый спортсмен готов выполнять. Она - молодец, боится, но делает.

- Ксению сами выбрали?

- Илья видит, кто с кем будет гармоничнее смотреться. Порой фигуристы пробуют кататься с несколькими партнершами, так было и у меня. С Ксенией мы попробовали, и у нас все задалось, я увидел, как у нее горят глаза, для меня это самое важное. Да и для меня это вызов – научить человека кататься с нуля.

Фото: Instagram Дмитрия Соловьева
Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова

- С Бузовой, вашей предыдущей партнершей, продолжаете общаться?

- Скажу так: когда мы с Ксюшей начали кататься, только через какое- то время я узнал, что между Олей и Ксенией есть конфликт. Это работа, поэтому такие моменты для меня не имеют значения. С Олей мы, действительно, сдружились, общаемся по сей день. Она поддерживает меня, написала: «Я буду за тебя болеть»!

- Все- таки, если вы уйдете раньше задуманного, как многие пророчат, как отреагируете?

- В прошлом сезоне я из- за этого очень переживал, хотел оставить впечатление, а не просто доползти до конца. Здесь тоже хочется прожить свою историю, показать, что мы отличаемся от многих своими постановками, но переживаю меньше. А что, если … мы можем только рассуждать. Моя цель – работать, чтобы выжать максимум, мы не готовы уходить, мы – бойцы!

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