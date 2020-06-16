Партнер Бородиной на "Ледниковом периоде" Дмитрий Соловьев: «Бузова написала, что будет болеть за меня»

- Как оцениваете явную неприязнь судей к вашей паре?

- Я вижу другие пары своими глазами, и когда смотрю эфир, у меня появляется много вопросов, - не хочу никого обижать. Я привык работать над тем, чтобы быть лучше на четыре головы. Если есть, к чему придраться, значит есть над чем работать. Ксения расстраивается больше, принимает на свой счет. Я ее успокаиваю, ведь у нее нет ни хореографического, ни актерского прошлого, ей здесь сложнее всех. Нельзя опускать руки, нужно идти напролом, не поддаваться критике, брать все это, как совет.

- Есть шанс дойти до финала?

- Я уверен в этом! Тут играет роль неопытности Ксении в работе на сцене, но я знаю, что она делает на тренировках, на съемках она может делать больше – у нее срабатывает нерв, ответственность за себя, за меня. Как- то она сказала: «Я боюсь тебя подвести». Мы учимся бороться с этим адреналином, который случается во время съемок на льду. Я научился с этим справляться, теперь моя задача – научить этому ее. Хочу заметить, что Ксения идет на сложные поддержки, которые далеко не каждый спортсмен готов выполнять. Она - молодец, боится, но делает.

- Ксению сами выбрали?

- Илья видит, кто с кем будет гармоничнее смотреться. Порой фигуристы пробуют кататься с несколькими партнершами, так было и у меня. С Ксенией мы попробовали, и у нас все задалось, я увидел, как у нее горят глаза, для меня это самое важное. Да и для меня это вызов – научить человека кататься с нуля.