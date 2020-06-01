Вика Цыганова: «О Кобзоне даже после смерти нельзя говорить – прилетит»

Слава Цыгановой гремела в 90-е, но и сегодня, спустя десятки лет, Вика в строю. Певица пишет новые песни, а также успешно занимается своим бизнесом, брендом одежды.

– Буквально перед вашим звонком я получила сообщение от Дидье Маруани, лидера французской группы «Space», что он написал для меня песню, – говорит Цыганова. – Также я записала песню «Земля в иллюминаторе» в новой аранжировке, думаю, эта песня имеет право на существование в женской версии. Думаю, поклонники старой версии не будут против. И, конечно, не могу не упомянуть проект «Суперстар».

– Слышала, вы в пандемию неплохо заработали, тогда как ваши коллеги жаловались на безденежье…

– Я много работала, в целом, в жизни мало отдыхала. Я, как лошадь Пржевальского, дикая, которая не соизмеряет свои силы. Я живу достойно – мне грех жаловаться, в отличие от многих коллег, которые не имеют работы, бизнеса. Я никогда не копила, не буду говорить о подушке безопасности, но, повторюсь, мы много работали. Не так давно начали вкладывать средства в живопись Фёдора Конюхова, легендарного путешественника, художника, священника. Он борется за сохранение человеческой, Божьей сущности, а не цифровой. Я счастлива, что к этому сопричастна.

– Не скучаете по 90-м?

– Сейчас век потребления и комфорта загнал нас туда, куда загнал, к утилизации, скажем так. Раньше было другое качество жизни. Сейчас я не знаю, куда вести людей, за что агитировать. Надо отстаивать божью принадлежность, это энергия, которая работает. Вся моя жизнь настроена на это.

У меня ведь было много критических периодов в жизни: война, поездки в Чечню, борьба со своими амбициями, полное забвение в профессии после успеха, но я никогда не сдавалась. Сейчас пришёл момент осмысления, хочется поделиться этим с людьми.

Скучаю ли я по тем временам? Все были на равных условиях, идея коммунизма охватывала всех, были бесплатное образование, медицина – одна из лучших. Можно было оставить ключ от дома под ковриком и пойти по своим делам – по таким вещам скучаешь, особенно когда находишься под камерами за решёткой, скажем так. Мне такая жизнь не доставляет радости. Да и люди перестали верить в добро, в любовь – жизнь стала похожа на комфортное прозябание.