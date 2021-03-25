«Егор – конченый человек»: друг Славы Зайцева рассказал о непростых отношениях с сыном

Новость о том, что состояние здоровья Вячеслава Зайцева резко ухудшилось, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Сын именитого модельера Егор объявил, что отец парализован и находится в тяжелом состоянии в больнице. Впрочем, вскоре звездный дизайнер опроверг слова собственного наследника. О том, что сейчас на самом деле происходит с Зайцевым и почему сын его заживо хоронит, «Собеднику» рассказал друг легендарного модельера, бизнесмен Вадим Хусаинов.

– Все, что сотворил Егор, не поддается никакому объяснению, – вздыхает Хусаинов. – Вячеслав Михайлович отдал своему сыну все. И вместо того, чтобы сказать: «Папочка, милый, любимый, извини, что я так поступал с тобой!» – он продолжает его мочить! За все это время он ни разу не приехал к Вячеславу Михайловичу, ни разу ему не позвонил. Знаете, если раньше я к Егору лояльно относился, то теперь для меня он просто конченый человек. Я могу сказать ему об этом и в лицо. А знаете, почему эта история с параличом произошла? Потому что провалился коварный план бывшего билетера Дома моды, который мечтал промаршировать под ручку с Зайцевым на Неделе моды.

– Это кого вы имеете ввиду?

– Расула Ахметова (помощник сына Зайцева Егора – авт.) После того, как Вячеслав Михайлович уволил Расула, тот решил не уходить, а реабилитироваться перед мэтром и всей общественностью. Он заявил, что будет показывать новую коллекцию Зайцева в рамках Недели моды. Он планировал, что Вячеслав Михайлович будет выходить на подиум. Но Слава Зайцев на показ не пришел, да и не мог придти, так как он в данный момент находится на реабилитации. И вот Расул бежит, как побитая собака, к Егору. А тот вместо того, чтобы объявить, что Расул – неудачник, говорит всем, что папа парализован и госпитализирован. Разве может такое сказать о своем отце нормальный человек? Я теперь считаю, что Егор сам нуждается в медицинской помощи.

– На какой реабилитации находится Вячеслав Михайлович?

– Это комплексная поддержка здоровья. Вячеслав Михайлович уже не молод, у него есть хронические заболевания… Бывший директор Дома Моды Николай Головин его положил сначала в один центр медицинский центр, потом во второй. Но сын даже не знал, где он лежит.

– Как самочувствие у Зайцева?

– У него все более-менее хорошо. Он в нормальном состоянии. В ближайшее время планирует сделать прививку от ковида. Я недавно у него был: привез цветочки, деликатесики разные. Мы общались на небольшом расстоянии, чтобы, не дай Бог, его не заразить. Поговорили о грядущей Неделе моды Славы Зайцева, которая пройдет в конце ноября. А также о премии имени Вячеслава Михайловича, которую мы тоже планируем вручить.

– Что говорит Вячеслав Михайлович о том, что сын объявил о его парализации?

– Он переживает. Но мне кажется, что он уже постепенно свыкается с мыслями, что от Егора можно всего ожидать. Вячеслав Михайлович старается не унывать, он соблюдает все предписания врачей, гуляет...