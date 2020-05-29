Дочь Анастасии Заворотнюк выходит замуж

Вот уже год 25-летняя наследница известной актрисы Анастасии Заворотнюк живёт в гражданском браке со своим молодым человеком. И хотя имя избранника девушка не спешит называть, она не скрывает, что встречается с ним уже более 6 лет.

Пара познакомилась в Нью-Йорке, где Анна училась в элитном университете Пейс на продюсера. Парень тоже был студентом. После окончания вузов и получения дипломов оба приехали в Москву делать карьеру.

Видя, как тяжело Ане каждый раз ездить из подмосковного посёлка Крекшино, где находится загородный дом семейства, Пётр Чернышов помог девушке купить квартиру в Москве. А с больной мамой осталась бабушка.