Дочь Анастасии Заворотнюк выходит замуж
Об этом 25-летняя Аня сообщила в своём Инстаграм
Вот уже год 25-летняя наследница известной актрисы Анастасии Заворотнюк живёт в гражданском браке со своим молодым человеком. И хотя имя избранника девушка не спешит называть, она не скрывает, что встречается с ним уже более 6 лет.
Пара познакомилась в Нью-Йорке, где Анна училась в элитном университете Пейс на продюсера. Парень тоже был студентом. После окончания вузов и получения дипломов оба приехали в Москву делать карьеру.
Видя, как тяжело Ане каждый раз ездить из подмосковного посёлка Крекшино, где находится загородный дом семейства, Пётр Чернышов помог девушке купить квартиру в Москве. А с больной мамой осталась бабушка.
Вот уже год Анна живёт полноценной семейной жизнью и чувствует себя абсолютно счастливой. Она с успехом занимается блогерством и хорошо зарабатывает на рекламе в Инстаграм. В свои годы девушка полностью самостоятельна и обеспечивает себя сама.
Видимо, пришло время узаконить отношения, поэтому пара решила сыграть свадьбу в скором времени. Сегодня Аня объявила, что обручена.
Поздравляем!