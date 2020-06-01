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«Алла сделала модную пластику»: стали известны детали преображения Пугачевой

Звездный дизайнер Аника Керимова рассказала, как помолодела Примадонна

Фото: instagram

Чудесное преображение Аллы Пугачевойобсуждают в шоу-бизнесе уже которую неделю. Нынешней осенью примадонна вновь поразила своим внешним видом. Алла заметно помолодела, похудела и стала выглядеть, словно молодая женщина. Хирурги уже заявили, что столь внушительного результата Алла смогла добиться благодаря пластике, которую якобы сделала за рубежом. Впрочем, звездный дизайнер Аника Керимова уверена: Пугачева использует другое секретное оружие, которое позволяет ей в 72 года выглядеть максимум на 40 лет.

– Алла Борисовна, действительно, в последнее время преобразилась, – рассказывает Аника. – Мы виделись пару лет назад на премьере фильма. Алла Борисовна выглядит словно конфетка. И я могу вам сказать абсолютно точно: в ее случае имеет место в первую очередь модная пластика.

По словам Керимовой, Алла Борисовна преобразилась благодаря профессиональным стилистам, которые с ней работают.

– С помощью грамотно подобранной одежды можно убавить лет 15-20, – рассказывает Аника. – Алла Борисовна – женщина уникальная, в последние годы поняла это и стала применять в жизни. Заметьте, как грамотно у Пугачевой подобрана вся одежда. Видно, что Алла Борисовна следит за модными тенденциями, не пренебрегает яркими цветами, модными аксессуарами. Благодаря этому выглядит лет на 40 максимум. Алле Борисовне модная перезагрузка пошла на пользу.

Фото: Instagram
Дизайнер Аника Керимова знает главный секрет преображения Пугачевой

– На свой внешний вид Алла Борисовна денег не жалеет и поступает очень правильно, – продолжает Керимова. – Многие наши звезды экономят на профессиональных стилистах. Поэтому, когда выходят в свет, надевают все лучшее сразу. В результате выглядят на двадцать лет старше. У Пугачевой все по-другому. У нее в последнее время всегда все с большим вкусом. В этом и кроется ее главный секрет преображения. Алле Борисовне очень идут брючные костюмы, шорты, юбки... У нее красивые ноги: их нужно демонстрировать как можно чаще.

Керимова призывает всех женщин России брать с Пугачевой пример. И тогда о возрасте можно даже не думать.

– Алла Борисовна живет в свое удовольствие: она окружена любовью и заботой родных, супруга, - рассказывает Керимова. – Положительные эмоции, любимый супруг, дети и профессиональное окружение рядом – вот главный залог преображения Пугачевой. Такого результата ни одна пластика добиться не поможет. Вскоре мы открывает Дом моды на Рублевке: надеюсь, Алла Борисовна поделится секретами своей красоты лично.

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