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Адель прервала шестилетнее молчание. Развод с мужем стал темой для нового альбома «30»

Одна из 12 композиций альбома британской певицы «Easy On Me» уже набрала 133 млн. просмотров. Предыдущие альбомы известной звезды «19», «21» и «25» уже давно стали мировыми хитами.

Фото: adele.com

Адель представила своим поклонника полный список треков четвертого альбома «30». Его премьера намечена на 19 ноября, сообщает The Guardian.

Композиция «Strangers By Nature» открывает новый альбом. На втором месте стоит хит «Easy On Me». По достоинству поклонники оценят и следующие треки: «I Drink Wine», «Can I Get It», «Cry Your Heart Out», «Woman Like Me», «Hold On», «To Be Loved», «Love is a Game».

Певица призналась, что, когда ей было 30 ее жизнь развалилась. Она перестала быть счастливой и развод с мужем Саймоном Конекки завершил этот этап жизни Адель.

В своей откровенной песне «Easy On Me» Адель просит бывшего мужа и своего сына понять ее. «Я меняла себя, чтобы вам двоим было хорошо, но теперь я сдаюсь».

В интервью BBC Radio 2 певица объяснила, что для нее было важно разделить свои чувства со всем миром. «Мне кажется, я не смогла бы найти ключ к собственному психическому здоровью и никому об этом не рассказать. Мне нужно, чтобы в эту дверь заглянули все остальные».

В твиттере сервиса Apple Music отметили, что новый альбом «30» британской певицы Адель побил все рекорды по количеству предпродаж и уже стал самым продаваемым альбомом в истории Apple Music.

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