«Зачем врать своему зрителю?» Бузова обвинила руководство МХАТ во лжи из-за отмены «Чудесного грузина»

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала поклонникам, что отмена спектакля «Чудесный грузин» не может быть связана с плохой продажей билетов, как заявил новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман. Артистка считает, что это ложь и ее таким образом пытаются очернить.

«Это лето началось с того, что мне пришлось защищать себя и МХАТ от хейтеров! Сейчас пришло время мне защищаться от лжи руководства театра МХАТ, и рассказывать правду вам», – написала Бузова в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, новое руководство театра обвинило ее в плохой продажи билетов на постановку, из-за чего спектакль отменили. При этом певица разместила скриншоты с указанием количества свободных мест, где написано, что все билеты распроданы.

«Зачем МХАТу врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты? Если это ЛОЖЬ. Чтобы очернить меня и приподнять себя? Ну этот вариант делают многие в шоу-бизнесе, но я не думала, что такое бывает в мире, где живет легендарное искусство», – заявила она.

Ольга также рассказала, что вчера с ней попрощались через СМС некоторые актеры из постановки.

«У меня подписан договор, который находится в доступе. Если господину Кехману не привлекательна моя кандидатура, то почему не сказать это честно, прямо и открыто! Это право театра, но не вводите в заблуждение зрителя! Зрителя, который ждал «Чудесного грузина», многие прилетали из других городов! Просто взяли и лишили их этого», – добавила певица.