Поклонники оплакивают распад группы Artik & Asti

Поклонников эта новость привела в настоящий шок, в комментариях под постом можно увидеть десятки сожалений и просьб не делать этого. Хотя в околомузыкальных кругах давно говорили о частых конфликтах в коллективе. На последних мероприятиях Аня и Артём даже не садились вместе за один столик.

Что ж, надеемся, мы будем видеть обоих исполнителей также часто, как раньше и у обоих после расставания карьера начнёт развиваться ещё лучше.