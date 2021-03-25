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Сегодня, в 17:49

Поклонники оплакивают распад группы Artik & Asti

Сегодня вокалисты любимого в народе коллектива объявили, что расстаются

Фото: Instagram / artikastiofficial

Сегодня стало известно о том, что после 10 лет работы солистка Artik & Asti Анна Дзюба покидает дуэт. Об этом сообщил её коллега Артём Умрихин. Музыкант рассказал, что расстаются они на мирной ноте и девушка продолжит сольную карьеру. А в коллективе появятся новые солисты.

«Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых, наоборот, радостным. Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально — Аня покидает группу Artik & Asti», — написал Умрихин в своем Инстаграм.

Поклонников эта новость привела в настоящий шок, в комментариях под постом можно увидеть десятки сожалений и просьб не делать этого. Хотя в околомузыкальных кругах давно говорили о частых конфликтах в коллективе. На последних мероприятиях Аня и Артём даже не садились вместе за один столик.

Что ж, надеемся, мы будем видеть обоих исполнителей также часто, как раньше и у обоих после расставания карьера начнёт развиваться ещё лучше.

Рубрика: Шоу-бизнес

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