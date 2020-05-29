Дочь Иосифа Пригожина, живущая в Нью-Йорке, пожаловалась на высокие цены

«Половину своей жизни я прожила в Женеве (Швейцария), – сообщила девушка подписчикам. – И это место считается самым дорогим в мире. Но теперь мне кажется, что Нью-Йорк гораздо дороже. Продукты здорового питания дорогие, налоги не включены в цены, дорогая аренда и тогда как во многих странах мира чаевые в ресторанах составляют не более 10 процентов от счета, здесь они – 18% минимум. Плюс – здесь так много развлечений, которые хочется попробовать, и они тоже стоят очень дорого.

Вместе с этим Лиза подчеркнула, что и зарплаты в Нью-Йорке соответственно выше, чем в других городах и странах. И, если постараться, то можно найти тонны бесплатных развлечений и скидок, что она и делает довольно часто.