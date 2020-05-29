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"Выбирай, кто из нас лучше!" Ангелина Вовк рассказала, как лишилась работы из-за ревности Пугачевой

Певице не понравилась симпатия ее тогдашнего супруга к знаменитой телеведущей

Фото: www.vokrug.tv

Ангелина Вовк

Очередная "жертва" коварной Аллы Пугачевой. В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 79-летняя Ангелина Вовк призналась, что лишилась работы в "Песне года" не из-за возраста, а из-за... ревности Аллы Борисовны, которой не понравилось, что ее тогдашний муж симпатизировал телеведущей.

Выяснилось, что еще до встречи с Пугачевой Стефанович, как оказалось, хотел жениться на привлекательной и знаменитой Вовк, но та отказала. А затем в шутку сказала, что выйдет за него замуж только когда он станет режиссером. Стефанович этого разговора не забыл и, став режиссёром, снова позвонил Вовк. Та только посмеялась, сообщив, что он опоздал, она тогда уже была замужем за другим.

Фото: Россия 1, "Судьба человека с Борисом Корчевниковым"

Но и на этом история не закончилась. Однажды на гастролях Алла Борисовна вошла в гримерку Ангелины, а затем к ней зачем-то постучался Стефанович. Как уверяет сегодня Вовк, это было совершенно случайно и никаких отношений с мужем примадонны у нее не было. Но Пугачева тогда пришла в ярость и сказала: "Выбирай, кто из нас лучше".

Спустя годы Вовк рассказала, что все подозрения Аллы были беспочвены. Кстати, другой муж Пугачевой Евгений Болдин тоже делал Вовк комплименты и ревнивой Алле Борисовне это естественно не нравилось. В общем, получается, что Примадонна попросила своего друга Игоря Крутого "убрать" Вовк из ведущих "Песни года" в 2006 году, чем нанесла Ангелине Михайловне глубокую обиду. Не судьба, а сплошная Санта-Барбара какая-то!

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