"Выбирай, кто из нас лучше!" Ангелина Вовк рассказала, как лишилась работы из-за ревности Пугачевой

Очередная "жертва" коварной Аллы Пугачевой. В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 79-летняя Ангелина Вовк призналась, что лишилась работы в "Песне года" не из-за возраста, а из-за... ревности Аллы Борисовны, которой не понравилось, что ее тогдашний муж симпатизировал телеведущей.

Выяснилось, что еще до встречи с Пугачевой Стефанович, как оказалось, хотел жениться на привлекательной и знаменитой Вовк, но та отказала. А затем в шутку сказала, что выйдет за него замуж только когда он станет режиссером. Стефанович этого разговора не забыл и, став режиссёром, снова позвонил Вовк. Та только посмеялась, сообщив, что он опоздал, она тогда уже была замужем за другим.