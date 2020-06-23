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Известный имиджмейкер прошелся по нарядам Васильева и Малышевой

Жорж Ровалс объяснил, почему стиль Малышевой уникален, несмотря на критику телезрителей

Фото: личный архив

Жорж Ровалс с Вячеславом Зайцевым

Ведущие передачи "Модный приговор" помогают изменить внешний вид своим многочисленным участникам, однако сами порой, мягко говоря, не выглядят, как иконы стиля. Звездный имиджмейкер Жорж Ровалс оценил внешний вид Васильева и Хромченко, о стиле которых часто судачат в сети.

- Васильев часто надевает огромные брошки, их, кстати, делает моя подруга, но зачем так выделяться на утренней передаче? - недоумевает Ровалс. - Васильев не стилист, он не может одевать людей. Он – критик моды, красиво критикует, прекрасно преподносит зрителям свое мнение. В этом он гениален, но в современности – ноль, тоже самое могу сказать про Хромченко. Она - как кукла 80-х годов. Если ты пропагандируешь моду, ты сначала себя измени, начать хотя бы с прически. Хромченко – нафталин, который уже не пахнет.

Фото: стоп- кадр
Александр Васильев
Фото: стоп- кадр
Эвелина Хромченко

- Очень многие ругают стиль Малышевой, вы что думаете?

- Кстати, вы знаете, образы Малышевой мне нравятся, особенно ее расклешенные юбки. Она выглядит намного лучше, чем все наши популярные звезды. Она не похожа на других. Прическу я бы поправил - это ужас. Если позовет меня и скажет, что у нее на меня хватит денег, с удовольствием ей помогу. А если вы меня спросите, с кого сейчас стоит брать пример, я бы назвал Анжелику Агурбаш.

Фото: стоп- кадр
Елена Малышева
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