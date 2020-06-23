Известный имиджмейкер прошелся по нарядам Васильева и Малышевой

Ведущие передачи "Модный приговор" помогают изменить внешний вид своим многочисленным участникам, однако сами порой, мягко говоря, не выглядят, как иконы стиля. Звездный имиджмейкер Жорж Ровалс оценил внешний вид Васильева и Хромченко, о стиле которых часто судачат в сети.

- Васильев часто надевает огромные брошки, их, кстати, делает моя подруга, но зачем так выделяться на утренней передаче? - недоумевает Ровалс. - Васильев не стилист, он не может одевать людей. Он – критик моды, красиво критикует, прекрасно преподносит зрителям свое мнение. В этом он гениален, но в современности – ноль, тоже самое могу сказать про Хромченко. Она - как кукла 80-х годов. Если ты пропагандируешь моду, ты сначала себя измени, начать хотя бы с прически. Хромченко – нафталин, который уже не пахнет.