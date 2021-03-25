Егор Крид монетизирует красоту: певец зарегистрировал косметический бренд

Певец Егор Крид приступил к реализации своего плана по запуску косметического бренда, сообщает телеграм-канал «Цена красоты».

По данным СПАРК-Интерфакс, исполнитель имеет 50% доли зарегистрированного на прошлой неделе юридического лица «КРИД КОСМЕТИКС». Владелицей второй части является Марина Назарова.

Чем именно собирается торговать Крид, пока неизвестно, но в своем летнем клипе «Pu$$y boy» певец засветил несколько баночек на маникюрном столе с надписями Kreed.

Егор Крид стал одним из первых мужчин-артистов на российской сцене, начавших использовать лак для ногтей.