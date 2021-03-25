Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:41

Егор Крид монетизирует красоту: певец зарегистрировал косметический бренд

На прошлой неделе зарегистрирован бренд «Крид Косметикс»

Фото: Instagram Егора Крида

Егор Крид

Певец Егор Крид приступил к реализации своего плана по запуску косметического бренда, сообщает телеграм-канал «Цена красоты».

По данным СПАРК-Интерфакс, исполнитель имеет 50% доли зарегистрированного на прошлой неделе юридического лица «КРИД КОСМЕТИКС». Владелицей второй части является Марина Назарова. 

Чем именно собирается торговать Крид, пока неизвестно, но в своем летнем клипе «Pu$$y boy» певец засветил несколько баночек на маникюрном столе с надписями Kreed. 

Егор Крид стал одним из первых мужчин-артистов на российской сцене, начавших использовать лак для ногтей.

Теги: #Егор крид

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 4 дня назад

«Я поставил на кон свою жизнь». Интервью Сергея Савельева, который рассекретил видеоархив издевательств над заключенными

Шоу-бизнес 3 часа назад

Лена Катина открестилась от воссоединения группы t.A.T.u.

Культура и ТВ 4 часа назад

Игорь Кириллов не бросал слова на ветер

Шоу-бизнес 15 часов назад

Анастасия Волочкова не платит коммуналку за шикарный особняк

Культура и ТВ 15 часов назад

Юлию Пересильд втянули в скандал с благотворительностью

Шоу-бизнес 20 часов назад

Спектакль с Бузовой в МХАТе отменили из-за плохой продажи билетов

Культура и ТВ 20 часов назад

«МХАТ, как можно быть таким неразборчивым?»: В сети отреагировали на новость об отмене спектакля с Бузовой

Шоу-бизнес 20 часов назад

Только что ставший отцом в третий раз Дмитрий Тарасов уже планирует четвертого ребенка

Шоу-бизнес 20 часов назад

Семенович – в Египте, Волочкова – в Турции, Канделаки – в Дубае. Где звезды проводят карантин?

Культура и ТВ 21 час назад

ТОП-13 самых страшных фильмов для просмотра в Хэллоуин от кинокритика Антона Долина

Спорт 23 часа назад

Российская сборная по художественной гимнастике выиграла чемпионат мира в Японии

Культура и ТВ 1 день назад

Кехман уволил Бузову

Шоу-бизнес 1 день назад

Алек Болдуин предложил запретить настоящее оружие в кино после убийства Галины Хатчинс на съемках

Культура и ТВ 1 день назад

Премьера спектакля «Жестокие игры» в театре Моссовета

Культура и ТВ 2 дня назад

Хабенский, Женовач, Богомолов и пикейные жилеты

Спорт 2 дня назад

Российская гимнастка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира

Культура и ТВ 2 дня назад

Актёр МХАТа Дмитрий Корепин: «Мы ждём, что Кехман вернёт в театр Доронину»

Шоу-бизнес 2 дня назад

Какое наказание могут понести похитители Светличной

Культура и ТВ 2 дня назад

«По театру ударят сильно»: в столичных театральных кассах подсчитывают убытки от локдауна

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика