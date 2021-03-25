Давид Манукян открыто признался в любви к певице Мари Краймбери

Похоже, репер Дава решил использовать все средства для собственного продвижения. Сначала он встречался с более успешной и популярной Ольги Бузовой, а когда с е помощью набрал в своём блоге более 10 миллионов подписчиков, расстался с возлюбленной.

Затем коммерческий интерес Давида направился на Филиппа Киркорова, однако после их неудачной совместной шутки со свадьбой на премии Муз.Тв король российской эстрады решил, что такой хайп - не для него.

Теперь Дава переключился на молодую и талантливую Мари Краймбери. Флиртовать с ней он начал ещё на шоу "Дуэты", где они пели парой. Прямо на сцене он пригласил девушку на медленный танец, а на следующий день написал в своём блоге: "Кажется, я влюбился!"