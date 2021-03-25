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Спектакль с Бузовой в МХАТе отменили из-за плохой продажи билетов

Певицу уведомили о провале постановки прямо после репетиции

Фото: Instagram

Пока коллеги прохлаждались на югах, Ольга Бузова честно репетировала постановку спектакля "Чудесный грузин", который уже стал своеобразной сенсацией и не обошелся без скандала.

Играть планировали 2 ноября, но тут случилось непредвиденное: новым гендиректором МХАТ имени Горького назначили Владимира Кехмана. Не прошло и четырех дней, как он снял из афиши постановку со звездой Инстаграм.

Фото: http://www.mxat-teatr.ru

На сайте театра такое решение объяснили просто: не продалось нужное количество билетов. А поскольку гонорары у Ольги внушительные, то денег на них просто не оказалось.

При этом пояснили, мол, билеты плохо продались не по вине Ольги, а из-за карантинных ограничений. И спектакль не отменили, а перенесли на неопределённый срок.

Ольга тут же вспыхнула и резко ответила новому руководству театра, приложив скрин оповещения о полном солдауте. Певица пожелала МХАТу всегда иметь такие продажи, как на спектаклях с ее участием. В сети уже злобно шутят, что проклятия Бузовой имеют свойство быстро сбываться.

  • Уважаемый МХАТ, желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле "Чудесный грузин" с моим участием, - написала Бузова в своем Инстаграм.

Рубрика: Шоу-бизнес

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