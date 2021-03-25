Спектакль с Бузовой в МХАТе отменили из-за плохой продажи билетов
Певицу уведомили о провале постановки прямо после репетиции
Пока коллеги прохлаждались на югах, Ольга Бузова честно репетировала постановку спектакля "Чудесный грузин", который уже стал своеобразной сенсацией и не обошелся без скандала.
Играть планировали 2 ноября, но тут случилось непредвиденное: новым гендиректором МХАТ имени Горького назначили Владимира Кехмана. Не прошло и четырех дней, как он снял из афиши постановку со звездой Инстаграм.
На сайте театра такое решение объяснили просто: не продалось нужное количество билетов. А поскольку гонорары у Ольги внушительные, то денег на них просто не оказалось.
При этом пояснили, мол, билеты плохо продались не по вине Ольги, а из-за карантинных ограничений. И спектакль не отменили, а перенесли на неопределённый срок.
Ольга тут же вспыхнула и резко ответила новому руководству театра, приложив скрин оповещения о полном солдауте. Певица пожелала МХАТу всегда иметь такие продажи, как на спектаклях с ее участием. В сети уже злобно шутят, что проклятия Бузовой имеют свойство быстро сбываться.
- Уважаемый МХАТ, желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле "Чудесный грузин" с моим участием, - написала Бузова в своем Инстаграм.