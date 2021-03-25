Спектакль с Бузовой в МХАТе отменили из-за плохой продажи билетов

На сайте театра такое решение объяснили просто: не продалось нужное количество билетов. А поскольку гонорары у Ольги внушительные, то денег на них просто не оказалось.

При этом пояснили, мол, билеты плохо продались не по вине Ольги, а из-за карантинных ограничений. И спектакль не отменили, а перенесли на неопределённый срок.

Ольга тут же вспыхнула и резко ответила новому руководству театра, приложив скрин оповещения о полном солдауте. Певица пожелала МХАТу всегда иметь такие продажи, как на спектаклях с ее участием. В сети уже злобно шутят, что проклятия Бузовой имеют свойство быстро сбываться.