Семенович - в Египте, Волочкова - в Турции, Канделаки - в Дубае. Где звезды проводят карантин?
Пока весь мир борется с пандемией, знаменитости решили отдохнуть от повседневных забот и погреть косточки на морях...
Многие артисты решили использовать отпускную неделю с пользой и отправились в теплые края за своей порцией витамина D. Их не отпугнули ни строгие правила пересечения границ, ни высокие цены на билеты. Пока есть время, нужно отдать, решили они.
Анна Семенович, например, предпочла солнечный Египет, Анастасия Волочкова - дружелюбную Турцию, а Тина Канделаки отправилась в колоритный Дубай, где вот-вот начнется музыкальный фестиваль "PaRUS".
Не остались дома и другие их коллеги: комик Илья Соболев накопил на роскошные Мальдивы, вокалистка "Ленинграда" Флорида отправилась на шоппинг в Венецию, ее примеру последовали и бывшая жена Шнура Матильда с подругой Настей Ивлеевой: девушки толе путешествуют по итальянским городкам.
Ляйсан Утяшева после плотной рабочей неделе отправилась бродить по красивым улочкам осеннего Будапешта, дочка ресторатора Аркадия Новикова Саша с мужем отправились на озеро Комо, а певица Зара с детьми тоже решила посетить Дубай.
Конечно, в связи с коронавирусными ограничениями, география поездок заметно сузилась, но для тех, у кого есть деньги, даже это не проблема.
Так, например, Филипп Киркоров отправился в свой любимый Нью-Йорк, чтобы занеделю посмотреть все бродвейских мюзиклы. В Америке также проводят время Анна Седакова и Рита Дакота.
А вот семейство Газмановым решило уединиться на подмосковной даче и не рисковать здоровьем. Считаем, очень правильное решение!