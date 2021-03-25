Семенович - в Египте, Волочкова - в Турции, Канделаки - в Дубае. Где звезды проводят карантин?

Многие артисты решили использовать отпускную неделю с пользой и отправились в теплые края за своей порцией витамина D. Их не отпугнули ни строгие правила пересечения границ, ни высокие цены на билеты. Пока есть время, нужно отдать, решили они.

Анна Семенович, например, предпочла солнечный Египет, Анастасия Волочкова - дружелюбную Турцию, а Тина Канделаки отправилась в колоритный Дубай, где вот-вот начнется музыкальный фестиваль "PaRUS".

Не остались дома и другие их коллеги: комик Илья Соболев накопил на роскошные Мальдивы, вокалистка "Ленинграда" Флорида отправилась на шоппинг в Венецию, ее примеру последовали и бывшая жена Шнура Матильда с подругой Настей Ивлеевой: девушки толе путешествуют по итальянским городкам.