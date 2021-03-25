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Вчера, в 23:35

Анастасия Волочкова не платит коммуналку за шикарный особняк

Балерина уехала в Турцию, несмотря на непогашенную задолженность

Фото: Instagram/volochkova_art

45-летняя балерина сбежала в теплую Турцию из закрытой Москвы, несмотря на задолженность по коммунальным платежам.

На сайте Федеральной службы Судебных приставов лежит Исполнительный лист на выплату налога на жилье, включая пени.

Сумма задолженности за шикарный особняк в Николо-Урюпин ( 20 минут езды от МКАД) - примерно 60 000 рублей и "висит" она еще с 2019 года.

Возможно, чрезмерно занятая Анастасия просто не знает об этом долге, а может быть, кто-то из ее недобросовестных помощников просто не оплатил счета.

Так или иначе, несмотря на задолженность, Анастасию выпустили из страны на отдых, хотя по закону могли и не позволить ей пересечь границу.

Сейчас беззаботная звезда наслаждается теплым морем, фруктами и поездками на яхтах, а о коммуналке подумает потом.

Задолженность Волочковой можно найти в открытом доступе на сайте www.fssp.gov.ru

Рубрика: Шоу-бизнес

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