Какое наказание могут понести похитители Светличной

– Светлана Афанасьевна обращалась ко мне по телефону за консультацией, я не могу раскрывать суть её просьбы, но этому человеку нужна была помощь, – рассказывает Сергей Владимирович. – Потратить время и помочь этому прекрасному человеку – огромная радость. Замечу, что Светлане Афанасьевне очень хотелось с кем-то поговорить, ей нужно было простое человеческое внимание помимо юридической поддержки. То, что сейчас произошло, вопиюще. Как можно создавать детективы на популярных людях, заслуженных, любимых всей страной?

– Сергей Владимирович, по словам внучки актрисы, она звонила редактором телевизионной программы и интересовалась, не у них ли находится её любимая бабушка, но те отказались вести с ней диалог. А в это время, даже не подозревая, что родные так беспокоятся, Светличная готовилась к съёмке. Как расценивается эта ситуация с юридической точки зрения?

– Вопрос к тем, кто зарабатывает на знаменитых людях деньги. Кто вам дал право, из-за денег распоряжаться судьбами людей? Ходят слухи, что всё это организовано медиагруппой, и не случайно Светличная встретилась в кафе с некой девушкой, которую попросила организовать встречу на телевидении. В таких случаях отводят в полицию, а не на телевидение.

Здесь же на лицо интереснейший факт: почему всё это время у Светланы Афанасьевны был отключён телефон, хотя все люди вокруг, которые на тот момент находились с ней, явно знали, что её разыскивают дети и отряд спасателей «Лиза Алёрт»? Мы всё прекрасно знаем, что часто медиагруппы гонятся за сенсациями, при этом забывая, что, получая для себя эту сенсацию, могут переступить закон. А это может привести к уголовному наказанию. Сейчас этим материалом занимается Следственный комитет, и я уверен, что в ближайшее время найдут виновных и последует справедливое наказание, чтобы все знали: нарушать закон нельзя.

Вы просто посмотрите, что пишут в СМИ – всеми нами любимую актрису выставили в совершенно неприглядном виде и морально и физически. Вряд ли всегда ухоженная, красивая Светлана – она любит, чтобы её так называли, без отчества – давала разрешение снимать себя на больничной койке в совершенно растрёпанном виде, что неэтично по отношению к любому человеку, а особенно к женщине. Вспомните эти разрушающие все моральные принципы и человеческие каноны видео и фото нашей поп-звезды, чудесной Жанны Фриске, когда она болела. Это было не согласовано с семьёй и стало сильным моральным ударом для её родных.

Считаю, что в лице этих красавиц, которых любит вся страна, проявлено неуважение ко всем нашим очаровательным женщинам. Их родственники никогда бы и ни за какие деньги не разметили бы фото своих близких и любимых в немощном состоянии. И обратите внимание – никто за это не ответил. Если подтвердится, что пропажа Светличной – действительно не случайность, а эта «сенсация» была спланирована, то люди, организовавшие исчезновение должны ответить по всей строгости закона.

При этом должен учитываться труд наших доблестных спасателей, бросивших весь ресурс на этот ложный вызов, из-за которого с кем-то могло случиться непоправимое. Спасатели не могут успеть везде, это физически невозможно.

В конце концов, кто-то должен ответить за запятнанную честь любимой несколькими поколениями актрисы.