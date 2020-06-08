Телеканал «Муз-ТВ» 17 ноября будет отвечать в суде по делу о гомопропаганде

Кажется, ситуация с гендерно-неконформными артистами на премии «Муз-ТВ» летом текущего года все-таки дошла до суда. Против телеканала составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Соответствующий документ в картотеке Басманного районного суда Москвы обнаружила редакция телеграм-канала «Можем объяснить».

Суд состоится 17 ноября. Канал могут оштрафовать на миллион рублей или заставить приостановить работу на три месяца.

Напомним, 4 июня на премию «Муз-ТВ» певец и блогер Даня Милохин прибыл в костюме, половина которого представляла розовое платье-мини, а другая половина – костюм-тройку. Филипп Киркоров и Дава предстали на мероприятии в образе молодоженов. Также по ковровой дорожке в платье прошелся бьюти-блогер Игорь Синяк.