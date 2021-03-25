Регина Тодоренко чуть не стала инвалидом в 14 лет
Блогер призналась, что с детства страдает неизлечимым заболеванием
31-летняя телеведущая и блогер призналась в тяжелом недуге, которым страдает с детства. Из-за особенностей организма девушка много лет мучается болями и рискует навсегда остаться прикованной к инвалидному креслу.
Регина вспомнила, как в 14 лет ей поставили страшный диагноз - тяжелая форма сколиоза - и предложили оформить инвалидность.
С тех пор Тодоренко ежедневно борется за то, чтобы быть нормальной, быть, как все...
С годами постоянные боли в спине стали привычными и Регина перестала воспринимать свою болезнь как приговор. Теперь она ведет нормальный образ жизни: ходит на каблуках, танцует и даже прыгает с парашютом.