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Регина Тодоренко чуть не стала инвалидом в 14 лет

Блогер призналась, что с детства страдает неизлечимым заболеванием

Фото: Instagram/reginatodorenko

31-летняя телеведущая и блогер призналась в тяжелом недуге, которым страдает с детства. Из-за особенностей организма девушка много лет мучается болями и рискует навсегда остаться прикованной к инвалидному креслу.

Регина вспомнила, как в 14 лет ей поставили страшный диагноз - тяжелая форма сколиоза - и предложили оформить инвалидность.

С тех пор Тодоренко ежедневно борется за то, чтобы быть нормальной, быть, как все...

Было рекомендовано лечение, ЛФК, операция с внедрением в мой позвоночник 24х шурупов и штифтов, реабилитация полгода-год и риск вообще не встать на ноги после хирургического вмешательства . Мама напугана и раздражена, выбегает из кабинета со словами «неужели более мягкого лечения вы не можете предложить?» Отрицательное качание головой хирурга звучит как приговор. Будущие 15 лет молчу о своей болезни, боюсь показаться не такой как все, боюсь жалости к себе, боюсь показаться слабой. Я намеренно на протяжении 8лет работы в тревел-шоу делаю все, что запрещено для людей со сложной степенью сколиоза: начиная с обуви на высоком каблуке, перелетов по 20 часов в положении «зю», рюкзака 15кг, заканчивая экстремальными видами спорта: прыжками с парашютом, прыжками на тарзанке со 111 метров, погружением с баллоном, серфингом, фигурным катанием и тд…
- Регина Тодоренко

С годами постоянные боли в спине стали привычными и Регина перестала воспринимать свою болезнь как приговор. Теперь она ведет нормальный образ жизни: ходит на каблуках, танцует и даже прыгает с парашютом.

Рубрика: Шоу-бизнес

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