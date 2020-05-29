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Ксения Бородина назвала Боню бездельницей с обмолотым лицом

Телеведущая резко ответила обидевшей её коллеге по «Дому-2»

Фото: Instagram / borodylia

Публичный конфликт двух звёзд «Дома-2» Виктории Бони и Ксении Бородиной выходит на новый виток. Сначала Боня публично посмеялась над невзлюбившей её Бородиной, затем жёстко высказалась Бородина.

По её словам, Боня решила просто повысить свою популярность с помощью скандала, чтобы лучше продать свой курс красоты.

Этот скандал высосан из пальца, чтобы вы купили марафон про «чудо»-массаж обмолотого лица!
- Виктория Боня

Что же касается конфликта с Боней, то Бородина уверяет, что его нет. Правда, при этом она называет Викторию и её команду хайпожорами и бездельниками.

«Мне буква Ю на них, никогда не обсуждаю», - заверила Ксения, при этом обсудив ситуацию ещё в пяти постах.

Что ж, вероятно, ненависть заклятых подруг длится ещё с первых эфиров "Дома-2" и вряд ли когда-нибудь закончится.

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