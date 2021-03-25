Из-за скандала с Моргенштерном СТС убрали из эфира новое шоу

Похоже, интервью с Ксенией Собчак стало для Моргенштерна настоящим проклятием. Сначала его обвинили в оскорблении исторической памяти и ветеранов, а теперь еще и работы лишили.

Телеканал СТС убрал из эфира только что отснятое и широко разрекламированное шоу «Русский ниндзя». Случилось это прямо в день премьеры, когда в Москве еще вовсю шла реклама. Причин прокатчики не называют, но обещают, что программа выйдет 22 ноября. О том, что премьера не состоятся, первой сообщила у себя в блоге ведущая Ида Галич. Вместе с Моргенштерном она провела на съемках несколько бессонных ночей и буквально из кожи вон лезла, чтобы сделать шоу еще более зрелищным.

Для Алишера Моргенштерна шоу «Русский ниндзя» стало бы дебютным, если бы не вмешалась скандальная Собчак и не спровоцировала бы на неосторожные слова о дне Победы в своем интервью.

Теперь высказываниями музыканта занимается Следственный комитет, а Youtub-канал Ксении Анатольевны вообще грозятся заблокировать. С такой инициативой выступили «Ветераны России».

В общем, не интервью получилось, а сплошные неприятности.