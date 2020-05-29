Даная Пригожина: «Бомжами мы не останемся». Семья известного продюсера продолжает бороться с организацией микрозаймов

Когда бывшая жена известного продюсера брала деньги в организации микрозаймов, она и подумать не могла, что потеряет две квартиры и останется с детьми и пожилой матерью практически на улице.

– Я впала в шок, – когда уходишь в себя и не понимаешь, что происходит, – рассказывает Елена Пригожина о своём состоянии после того, как узнала, что организация изымает у неё квартиру. – Я никого не винила, не испытывала стыд, просто ушла в себя. Больше недели не могла очнуться. Мы не собирались квартиру ни продавать, ни отдавать, планировали большой ремонт. Нам оставалось выплатить всего ничего, мы добросовестно выплачивали долг каждый месяц, учитывая огромные проценты. Я очень переживаю… Конечно, верю в то, что всё у нас получится, только нужно весь этот кошмар выстрадать.

Очень интересный факт, что следователи, которые берут наше дело, через короткое время увольняются по собственному желанию. Постоянно нас гоняют то в один округ, то в другой – затягивают процесс.

Очень надеюсь, что наши переживания даны нам не просто так. В голове не укладывается, чтобы люди остались без жилья, нам попросту негде жить. Несмотря на то, что мы наложили арест на квартиру, люди из организации микрозаймов «Константа» все же пытаются её продать, предлагали нашим соседям купить за тридцать миллионов рублей.

Сейчас семья Пригожиных живёт у друзей, арендует площадь, и планирует покупку нового жилья.

– Бомжами мы никогда не станем, мы все работаем, – говорит Даная. – Очень обидно, что многие СМИ дают этой организации думать, что они победили, – это не так. Мы им отдали почти весь долг, они забрали у нас квартиры, так мы ещё должны остались – это как? Мы находим всё больше доказательств того, как эти мошенники обирали и обирают народ, и там работают такие люди, что сложно против них что-то сделать. Что бы там ни было, своё жилье мы заберём.