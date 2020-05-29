Даная Пригожина: «Бомжами мы не останемся». Семья известного продюсера продолжает бороться с организацией микрозаймов
Борьба продолжается несмотря на то, что в мае вышло постановление об их выписке из квартиры в центре Москвы. Члены семьи Иосифа Пригожина рассказали корреспонденту «Собеседника» о сегодняшнем положении дел
Когда бывшая жена известного продюсера брала деньги в организации микрозаймов, она и подумать не могла, что потеряет две квартиры и останется с детьми и пожилой матерью практически на улице.
– Я впала в шок, – когда уходишь в себя и не понимаешь, что происходит, – рассказывает Елена Пригожина о своём состоянии после того, как узнала, что организация изымает у неё квартиру. – Я никого не винила, не испытывала стыд, просто ушла в себя. Больше недели не могла очнуться. Мы не собирались квартиру ни продавать, ни отдавать, планировали большой ремонт. Нам оставалось выплатить всего ничего, мы добросовестно выплачивали долг каждый месяц, учитывая огромные проценты. Я очень переживаю… Конечно, верю в то, что всё у нас получится, только нужно весь этот кошмар выстрадать.
Очень интересный факт, что следователи, которые берут наше дело, через короткое время увольняются по собственному желанию. Постоянно нас гоняют то в один округ, то в другой – затягивают процесс.
Очень надеюсь, что наши переживания даны нам не просто так. В голове не укладывается, чтобы люди остались без жилья, нам попросту негде жить. Несмотря на то, что мы наложили арест на квартиру, люди из организации микрозаймов «Константа» все же пытаются её продать, предлагали нашим соседям купить за тридцать миллионов рублей.
Сейчас семья Пригожиных живёт у друзей, арендует площадь, и планирует покупку нового жилья.
– Бомжами мы никогда не станем, мы все работаем, – говорит Даная. – Очень обидно, что многие СМИ дают этой организации думать, что они победили, – это не так. Мы им отдали почти весь долг, они забрали у нас квартиры, так мы ещё должны остались – это как? Мы находим всё больше доказательств того, как эти мошенники обирали и обирают народ, и там работают такие люди, что сложно против них что-то сделать. Что бы там ни было, своё жилье мы заберём.
Даная, несмотря на «звёздного» папу, не гнушается работы: она работала визажистом и в салонах красоты, и на телевидении, а сейчас трудится в сфере продаж с минимальным заработком.
По словам знакомых семьи, Иосиф Игоревич опустил руки в вопросе с квартирами, он пробовал уладить всё при помощи своих связей, однако его попытки оказались безрезультатны.
– Да, папа пытался вести диалог с сотрудниками этой конторы, он предлагал оплатить долг или же выкупить квартиру, но им всё это не нужно было, их целью было – нас выселить, – говорит старший сын продюсера Дмитрий Пригожин. – От них даже поступали угрозы в адрес отца. Как папа сказал: это бандиты, такие, как были в 90-х.
Несмотря на сложность ситуации, есть надежда на лучшее. Адвокат семьи объяснил, что происходит на данный момент.
– Мы ждём, какого следователя поставят по нашему делу, – говорит адвокат семьи Пригожиных Виталий Бородин. – В следственном комитете считают, что над этим делом нужно работать, просматривается очевидный факт мошенничества. По делу часто меняются следователи, мы попросту порой не понимаем, кому и когда передают материал.
Мы будем настаивать на том, чтобы по возбуждённому делу установили людей, пока дело заведено на неопределённых лиц. Зайцев, глава этой организации, ранее уже привлекался к уголовной ответственности, как мы смогли узнать. Важно, чтобы это учли. Схема у этого человека одна и та же – подлог документа. Люди, не понимая, что подписывают, теряли своё жилье. В его компании работают бывшие силовики, действующие сотрудники МВД, в том числе супруга Зайцева, – у них все схвачено.
Здесь нужно проводить полноценную проверку организации и привлечь конкретных людей к ответственности. Как минимум, в рамках того, что возбуждено уголовное дело, эту сделку можно признать недействительной.