Хроники карантина: на Урале прошёл крупный музыкальный фестиваль
Его хедлайнерами стали Вадим Самойлов, Billy's Band, IOWA и Клава Кока
На Урале завершился крупный музыкальный фестиваль. С ним было связано несколько громких скандальных событий. Мероприятие должно было проходить в формате COVID-free, однако, по словам посетителей, организаторам не удалось в полной мере обеспечить безопасность людей.
Селёдки в бочке
Клиенты, купившие билеты на фестиваль, возмущённо делились в соцсетях и со СМИ своими впечатлениями. Они остались недовольны организацией.
Многие не смогли попасть внутрь площадок, где проходили концерты, так как туда пускали ограниченное количество посетителей. «Счастливчикам», оказавшимся у сцены, пришлось отстоять огромные очереди.
«Ни масок, ни социальной дистанции»!» – писали разозлённые екатеринбуржцы после этого в социальных сетях.
«Во время эпидемии одной рукой объявлять локдаун, а другой – проводить массовое мероприятие. Такое возможно только в бреду, ну или в России!» – возмущались другие.
«Работать нельзя – ввели выходные. А развлекаться в самый раз. Просто пляски на костях!» – негодовали третьи.
Нашлись и защитники организаторов мероприятия: «Ночь музыки только для привитых и переболевших! Хватит гнать на организаторов, артистов и руководство города и области! Не вакцинировались – сидите дома и смотрите онлайн-трансляцию!»
Но им резонно ответили сознательные граждане: «А как же плохая ситуация с ковидом, и такие полные залы людей без масок? Даже если привитые, они так же болеют и заражают! Куда смотрит власть?» Кто-то правильно отметил, что «и это при том, что врачи доказали, что человек с прививкой может быть разносчиком, и что прививка – не защита от ковида. Раз так, какого чёрта тут творится?! Какая ночь музыки вообще?!»
В различных залах, где проходили концерты, набилось по 500 человек. Всего выступало около двух тысяч артистов. В этом году хедлайнерами фестиваля стали рок-музыкант и продюсер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, Billy's Band, популярные среди молодёжи IOWA и Клава Кока. Участвовали также поп-группа «Мираж», «Запрещённые барабанщики», «Каста» и многие другие.
Моргенштерн раздора
Моргенштерн не стал участвовать в Ural Music Night. Он, несмотря на весь его эпатаж, не захотел подвергать риску жизни своих поклонников, поэтому не прилетел в Екатеринбург.
Но организаторы решили высказать свою версию событий. «Мы его пригласили изначально, он отказался – ещё зимой. Если артист отказался, мы не строим на него планов. Позже, когда он согласился, у нас уже не было места», – отметили основатели фестиваля.
Кто-то здесь лукавит, вряд ли, если бы Моргенштерн решил прилететь на музыкальное мероприятие, ему бы отказали. К примеру, в Иркутске, при стоимости билета равной месячной зарплате горожан, зал был битком. У него огромная армия почитателей и его выступление в Екатеринбурге могло стать настоящим событием сезона. Но рэпер не поступился своими моральными принципами, ему не хотелось выступать в разгар ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, когда каждый день люди умирают от осложнений после Covid-19.
Местная звезда
Не обошлось и без политических эксцессов. Известный музыкант родом из Екатеринбурга Вадим Самойлов раскритиковал Ельцин Центр во время Ural Music Night. Основатель группы «Агата Кристи» оскорбил либералов и даже задел представителей ЛГБТ.
«Вот что хочу вам сказать, дорогие мои земляки. Какие-то мы здесь, не все, но есть тут борзые, тупорылые. Я болею за то, чтобы их здесь не было. Вот этих тупорылых, которые либеральные такие. Кстати, привет Ельцин Центру. Мы вас здесь факаем, мы здесь выступаем. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой», – высказался Вадим Самойлов. Дальше местная знаменитость оскорбительно отозвалась о представителях ЛГБТ сообщества.
Позднее основатель «Уральской ночи музыки» Евгений Горенбург извинился за поведение и слова Вадима Самойлова. «Мой друг Вадик Самойлов на концерте группы «Агата Кристи» сказал абсолютно неуместные слова в адрес работников, людей, которые работают в «Ельцин Центре». Я приношу нашим партнёрам извинения за это. С Вадиком я обязательно поговорю», – «краснея и бледнея» сказал господин Горенбург.
Однако, как говорится, несмотря на извинения, осадочек остался. Вряд ли в будущем Ельцин центр будет гореть желанием принимать музыканта и организаторов в своих стенах. На днях представители учреждения заявили о том, что они намерены прекратить сотрудничество с генеральным продюсером фестиваля «Уральская ночь музыки» и никогда больше не хотят видеть музыканта в своём центре. Сам Самойлов отреагировал на разразившийся скандал словами: «я просто высказал своё мнение и решил рассказать о своём «определённом» отношении к этому месту».
Многие партнёры, поддерживавшие фестиваль в предыдущие годы, также отказались принимать участие в разгар эпидемии коронавируса, особенно в те дни, когда количество умерших от ковида оказалось на пике. Так, 1015 смертей зафиксировали в Росси 19 октября, 1028 – 20 октября, 1036 – 21 октября. За сутки накануне мероприятия в России выявили 37 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19!
Их можно понять – шумно праздновать музыкальный праздник в таких условиях сродни «пиру во время чумы». Жаль, что некоторые из-за личных амбиций и финансовой заинтересованности наплевали на жизни людей.