Хроники карантина: на Урале прошёл крупный музыкальный фестиваль

Многие не смогли попасть внутрь площадок, где проходили концерты, так как туда пускали ограниченное количество посетителей. «Счастливчикам», оказавшимся у сцены, пришлось отстоять огромные очереди.

«Ни масок, ни социальной дистанции»!» – писали разозлённые екатеринбуржцы после этого в социальных сетях.

«Во время эпидемии одной рукой объявлять локдаун, а другой – проводить массовое мероприятие. Такое возможно только в бреду, ну или в России!» – возмущались другие.

«Работать нельзя – ввели выходные. А развлекаться в самый раз. Просто пляски на костях!» – негодовали третьи.

Нашлись и защитники организаторов мероприятия: «Ночь музыки только для привитых и переболевших! Хватит гнать на организаторов, артистов и руководство города и области! Не вакцинировались – сидите дома и смотрите онлайн-трансляцию!»

Но им резонно ответили сознательные граждане: «А как же плохая ситуация с ковидом, и такие полные залы людей без масок? Даже если привитые, они так же болеют и заражают! Куда смотрит власть?» Кто-то правильно отметил, что «и это при том, что врачи доказали, что человек с прививкой может быть разносчиком, и что прививка – не защита от ковида. Раз так, какого чёрта тут творится?! Какая ночь музыки вообще?!»

В различных залах, где проходили концерты, набилось по 500 человек. Всего выступало около двух тысяч артистов. В этом году хедлайнерами фестиваля стали рок-музыкант и продюсер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, Billy's Band, популярные среди молодёжи IOWA и Клава Кока. Участвовали также поп-группа «Мираж», «Запрещённые барабанщики», «Каста» и многие другие.