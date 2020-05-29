Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:31

Воры вернули украденную машину телеведущему Дмитрию Шепелеву

Преступники испытали угрызения совести, узнав, что похитили Range Rover знаменитости

Фото: Instagram/dmitryshepelev

Перед покупкой нового автомобиля Дмитрий Шепелев неожиданно вспомнил удивительную историю из прошлого. Несколько лет назад он припарковал свой старенький Range Rover у торгового центра в Риге, чтобы купить брюки сыну. А когда вышел, машины не было на месте.

Автомобиль угнали прямо с парковки средь бела дня!

В полиции Дмитрия заверили, что найти автомобиль вряд ли получится и с миром отпустили домой. Только в Москве телеведущий решил поделиться своим горем в Фейсбуке и подробно описал, что с ним произошло.

Вскоре выяснилось, что преступники были его подписчиками. Они, вероятно, прочли историю с угоном в его блоге и устыдились.

По словам Шепелева, через несколько дней ему позвонили из криминальной полиции Латвии и пригласили забрать автомобиль. Стражи порядка рассказали, что неизвестные вернули украденную машину прямо на стоянку. Удивлению Дмитрия не было предела, но с тех пор он верит в чудесную силу соцсетей.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 8 часов назад

Путину не нужно притворяться: политолог Александр Рар о выступлении президента РФ на «Валдае»

Культура и ТВ 8 минут назад

Назначение Хабенского в МХТ. Кто плёл интриги вокруг Женовача?

Культура и ТВ 9 минут назад

Александр Семчев о назначении Хабенского худруком МХТ им. Чехова: «Нет ничего страшного в том, что он – актер»

Культура и ТВ 2 часа назад

Константин Хабенский назначен худруком МХТ имени Чехова

Шоу-бизнес 2 часа назад

Виктория Боня объяснила причины вражды с Ксенией Бородиной

Культура и ТВ 3 часа назад

Ксения Собчак встала на защиту рэпера Моргенштерна

Культура и ТВ 5 часов назад

«Transhumanism Inc.»: новая нейроломка от Пелевина

Шоу-бизнес 6 часов назад

Хроники карантина: на Урале прошёл крупный музыкальный фестиваль

Культура и ТВ 15 часов назад

«Нельзя быть манкуртами»: Борис Вишневский потребовал оставить в покое Даниила Хармса

Культура и ТВ 16 часов назад

Вдова Караченцова Людмила Поргина: «Я поклялась Коле плакать только от счастья»

Шоу-бизнес 20 часов назад

Собчак заступилась за Моргенштерна. Рэпера проверяет СК из-за высказываний про День Победы

Шоу-бизнес 22 часа назад

«Он и раньше всем закатывал истерики»: продюсер выступила против «недобровольного лечения» Андрея Губина

Культура и ТВ 23 часа назад

Женская память о ГУЛАГе: салфетки и вшитые в одежду молитвы

Культура и ТВ 23 часа назад

«Купе номер шесть»: драма про финскую студентку и русского гопника

Шоу-бизнес 23 часа назад

«Андрей Губин появится в образе шансонье». Стало известно о возможном возвращении певца на сцену

Шоу-бизнес 23 часа назад

«СМИ перевернули мои слова в грязных целях»: Моргенштерн извинился за высказывания о Дне Победы

Культура и ТВ 1 день назад

МХТ отметит свой день рождения чтением Булгакова

Культура и ТВ 1 день назад

«Главное сейчас - беречь себя!» Александр Серов идет на поправку

Культура и ТВ 1 день назад

Александра Урсуляк: когда детей много, то хочешь не хочешь, сойдёшь с ума

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика