Воры вернули украденную машину телеведущему Дмитрию Шепелеву

Перед покупкой нового автомобиля Дмитрий Шепелев неожиданно вспомнил удивительную историю из прошлого. Несколько лет назад он припарковал свой старенький Range Rover у торгового центра в Риге, чтобы купить брюки сыну. А когда вышел, машины не было на месте.

Автомобиль угнали прямо с парковки средь бела дня!

В полиции Дмитрия заверили, что найти автомобиль вряд ли получится и с миром отпустили домой. Только в Москве телеведущий решил поделиться своим горем в Фейсбуке и подробно описал, что с ним произошло.

Вскоре выяснилось, что преступники были его подписчиками. Они, вероятно, прочли историю с угоном в его блоге и устыдились.