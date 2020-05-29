Воры вернули украденную машину телеведущему Дмитрию Шепелеву
Преступники испытали угрызения совести, узнав, что похитили Range Rover знаменитости
Перед покупкой нового автомобиля Дмитрий Шепелев неожиданно вспомнил удивительную историю из прошлого. Несколько лет назад он припарковал свой старенький Range Rover у торгового центра в Риге, чтобы купить брюки сыну. А когда вышел, машины не было на месте.
Автомобиль угнали прямо с парковки средь бела дня!
В полиции Дмитрия заверили, что найти автомобиль вряд ли получится и с миром отпустили домой. Только в Москве телеведущий решил поделиться своим горем в Фейсбуке и подробно описал, что с ним произошло.
Вскоре выяснилось, что преступники были его подписчиками. Они, вероятно, прочли историю с угоном в его блоге и устыдились.
По словам Шепелева, через несколько дней ему позвонили из криминальной полиции Латвии и пригласили забрать автомобиль. Стражи порядка рассказали, что неизвестные вернули украденную машину прямо на стоянку. Удивлению Дмитрия не было предела, но с тех пор он верит в чудесную силу соцсетей.