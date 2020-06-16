Виктория Боня объяснила причины вражды с Ксенией Бородиной

Бородина против Бони

Вражда между селебрити длится не первый год, еще со времен проекта «Дом-2», когда Боня была простой участницей реалити. Неприятная гримаса Бородиной во время вручения Боне премии не смогла оставить равнодушными миллионы подписчиков популярных девушек.

- Меня поразило, что моя международная награда, которую я получила в этом году в Каннах, где меня признали лучшим международным блогером, никого не удивила так, как эта московская премия, проходящая в узком кругу, - говорит Боня. – Что касается Бородиной, я вижу, что люди, смелые в высказываниях в своих сторис, когда у них есть несколько дублей, редкий раз могут высказать свое мнение сильному человеку, которого, может быть, считают своим соперником. На это нужна воля характера и чуточка ума, когда ни того, ни другого нет, сложно сказать свое мнение человеку. Вот, к примеру, взять Соловьева, который резко высказывался в мою сторону,- у него хватило ума и духа пригласить меня на прямой эфир, где мы с ним «хорошо» пообщались, наши претензии друг другу были высказаны, на это нужно мужество. Разные мнения должны быть, на это не нужно обижаться. Та же Ксения Собчак всегда может высказать свое мнение в глаза, таких людей уважаешь, даже если они тебе не нравятся. Те, которые тявкают, их можно назвать только собаками, знаете, как говорят: «Собаки лают, караван идет».

- А что за история, рассказанная Рустамом Солнцевым, якобы вы как- то уличили Бородину в связи с запрещенными веществами?

- Я, скорее всего, говорила такое, ведь не раз, будучи на проекте, я и другие участники видели, как Ксения приходила на работу с утра с отекшими глазами в солнцезащитных очках. По глазам человека видно, употребляет он или нет. Если она хочет опровергнуть это, может сдать свой волос на экспертизу, я могу сдать свой, волосы хранят информацию об употреблении запрещенных веществ на протяжении нескольких лет. Если она докажет, что никогда этого не делала, я бы попросила прощения. Но мне всегда казалось, что она что-то употребляла, поэтому приходила в таком виде на работу.

- Недавно вы высмеяли Собчак, которая якобы копирует вас, это правда?

- Я не помню, кто мне это рассказал, но был разговор, где я узнала, что Собчак приходила в салон красоты с моей фото и просила сделать ей так же, как у Вики Бони. При этом, она никогда не признается, что хочет хотя бы чуть-чуть вдохновиться моими образами.