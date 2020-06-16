Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:51

Виктория Боня объяснила причины вражды с Ксенией Бородиной

Телеведущая ответила на слова Рустама Солнцева о связи ведущей «Дом-2» с запрещенными веществами, а также рассказала о своем участии в шоу «Звезды в Африке»

Фото: Instagram

Виктория Боня

Бородина против Бони

 Вражда между селебрити длится не первый год, еще со времен проекта «Дом-2», когда Боня была простой участницей реалити. Неприятная гримаса Бородиной во время вручения Боне премии не смогла оставить равнодушными миллионы подписчиков популярных девушек.

- Меня поразило, что моя международная награда, которую я получила в этом году в Каннах, где меня признали лучшим международным блогером, никого не удивила так, как эта московская премия, проходящая в узком кругу, - говорит Боня. – Что касается Бородиной, я вижу, что люди, смелые в высказываниях в своих сторис, когда у них есть несколько дублей, редкий раз могут высказать свое мнение сильному человеку, которого, может быть, считают своим соперником. На это нужна воля характера и чуточка ума, когда ни того, ни другого нет, сложно сказать свое мнение человеку. Вот, к примеру, взять Соловьева, который резко высказывался в мою сторону,- у него хватило ума и духа пригласить меня на прямой эфир, где мы с ним «хорошо» пообщались, наши претензии друг другу были высказаны, на это нужно мужество. Разные мнения должны быть, на это не нужно обижаться. Та же Ксения Собчак всегда может высказать свое мнение в глаза, таких людей уважаешь, даже если они тебе не нравятся. Те, которые тявкают, их можно назвать только собаками, знаете, как говорят: «Собаки лают, караван идет».

- А что за история, рассказанная Рустамом Солнцевым, якобы вы как- то уличили Бородину в связи с запрещенными веществами? 

- Я, скорее всего, говорила такое, ведь не раз, будучи на проекте, я и другие участники видели, как Ксения приходила на работу с утра с отекшими глазами в солнцезащитных очках. По глазам человека видно, употребляет он или нет. Если она хочет опровергнуть это, может сдать свой волос на экспертизу, я могу сдать свой, волосы хранят информацию об употреблении запрещенных веществ на протяжении нескольких лет. Если она докажет, что никогда этого не делала, я бы попросила прощения. Но мне всегда казалось, что она что-то употребляла, поэтому приходила в таком виде на работу.

- Недавно вы высмеяли Собчак, которая якобы копирует вас, это правда?

- Я не помню, кто мне это рассказал, но был разговор, где я узнала, что Собчак приходила в салон красоты с моей фото и просила сделать ей так же, как у Вики Бони. При этом, она никогда не признается, что хочет хотя бы чуть-чуть вдохновиться моими образами.

Фото: стоп-кадр
За это выражение лица Ксению обсуждал весь "Инстаграм"

«Звезды в Африке»

 - Вы довольно-таки рано ушли с проекта, ушли на хорошей ноте или с кем- то остались в плохих отношениях?

- На площадке у меня не было ни с кем конфликтов, которые могли выйти за рамки проекта, но позже, когда мы приехали в Москву, и я увидела шоу, меня очень удивило поведение одного участника - я не люблю лицемерие, особенно когда это качество проявляется у мужчины. Планка этого мужчины упала в моих глазах до «сварливой бабы». Не хочу говорить имена, зрители поймут.

- Станислав Ярушин часто эмоционально и порой агрессивно реагировал на происходящее, как вы к этому относились?

- В таких проектах, где нет сценария, открываются настоящие лица людей- в этом весь кайф, поэтому оставлю это без комментариев. 

- Не расстроились, что проиграли Пермяковой?

- Светлане проиграть не было обидно, было бы неприятно уступить какой-нибудь трусливой Виктории Одинцовой. Не хочу ее оскорбить, но трусость проявлялась не только в испытаниях, но и на голосовании - самые трусливые голосовали за самых сильных игроков. А Светлана Пермякова достойна того, чтобы одержать победу.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 6 часов назад

Путину не нужно притворяться: политолог Александр Рар о выступлении президента РФ на «Валдае»

Культура и ТВ 21 минуту назад

Константин Хабенский назначен худруком МХТ имени Чехова

Культура и ТВ 1 час назад

Ксения Собчак встала на защиту рэпера Моргенштерна

Культура и ТВ 3 часа назад

«Transhumanism Inc.»: новая нейроломка от Пелевина

Шоу-бизнес 4 часа назад

Хроники карантина: на Урале прошёл крупный музыкальный фестиваль

Культура и ТВ 13 часов назад

«Нельзя быть манкуртами»: Борис Вишневский потребовал оставить в покое Даниила Хармса

Культура и ТВ 14 часов назад

Вдова Караченцова Людмила Поргина: «Я поклялась Коле плакать только от счастья»

Шоу-бизнес 18 часов назад

Собчак заступилась за Моргенштерна. Рэпера проверяет СК из-за высказываний про День Победы

Шоу-бизнес 20 часов назад

«Он и раньше всем закатывал истерики»: продюсер выступила против «недобровольного лечения» Андрея Губина

Культура и ТВ 21 час назад

Женская память о ГУЛАГе: салфетки и вшитые в одежду молитвы

Культура и ТВ 21 час назад

«Купе номер шесть»: драма про финскую студентку и русского гопника

Шоу-бизнес 21 час назад

«Андрей Губин появится в образе шансонье». Стало известно о возможном возвращении певца на сцену

Шоу-бизнес 21 час назад

«СМИ перевернули мои слова в грязных целях»: Моргенштерн извинился за высказывания о Дне Победы

Культура и ТВ 22 часа назад

МХТ отметит свой день рождения чтением Булгакова

Культура и ТВ 22 часа назад

«Главное сейчас - беречь себя!» Александр Серов идет на поправку

Культура и ТВ 22 часа назад

Александра Урсуляк: когда детей много, то хочешь не хочешь, сойдёшь с ума

Шоу-бизнес 1 день назад

112: Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли

Шоу-бизнес 1 день назад

«Лучше красивая девушка, чем Депардье с лошадиной рожей»: россияне по-доброму приняли российское гражданство Наталии Орейро

Шоу-бизнес 1 день назад

Наталья Орейро получила российский паспорт после обращения к Путину

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика