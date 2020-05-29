«Смотрит влюблёнными глазами». Агату Муцениеце заподозрили в флирте с женатым Александром Энбертом
Об этом зрители «Ледникового периода» сообщили беременной жене фигуриста
Выступления актрисы Агаты Муцениеце и Александра Эберта оказались настолько эмоциональны, что зрители забеспокоились: а не проскочила ли между артистами искра?
И все бы ничего, но Александр не просто женат, дома его ждёт беременная супруга Алеся.
«Вы не ревнуете мужа к Агате?»,«Посмотрите, какими влюблёнными глазами он на неё смотрит!» - такими сообщениями поклонники ледового шоу буквально забросали супругу фигуриста.
Они и понятно – Агата девушка хоть и красивая, но уж слишком часто появляется на видео вместе со своим женатым партнёром вместе. Ребята бесконечно танцуют, смеются и даже вместе ездят в Макдональдс.
Алеся рассказала, что давно не ревнует мужа к партнёршам по льду и привыкла к тому, что он на всех смотрит с улыбкой и умилением. Женщина рассказала, что они уже 12 лет вместе и любят друг друга с каждым днём все сильнее.
Однако это оправдание навело подписчиков на ещё большие подозрения. К тому же Алеся ни с того ни с сего начала приезжать к мужу на съёмочную площадку.