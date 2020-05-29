Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 23:22

«Смотрит влюблёнными глазами». Агату Муцениеце заподозрили в флирте с женатым Александром Энбертом

Об этом зрители «Ледникового периода» сообщили беременной жене фигуриста

Фото: Instagram / agataagata

Выступления актрисы Агаты Муцениеце и Александра Эберта оказались настолько эмоциональны, что зрители забеспокоились: а не проскочила ли между артистами искра?

И все бы ничего, но Александр не просто женат, дома его ждёт беременная супруга Алеся.

«Вы не ревнуете мужа к Агате?»,«Посмотрите, какими влюблёнными глазами он на неё смотрит!» - такими сообщениями поклонники ледового шоу буквально забросали супругу фигуриста.

Они и понятно – Агата девушка хоть и красивая, но уж слишком часто появляется на видео вместе со своим женатым партнёром вместе. Ребята бесконечно танцуют, смеются и даже вместе ездят в Макдональдс.

Алеся рассказала, что давно не ревнует мужа к партнёршам по льду и привыкла к тому, что он на всех смотрит с улыбкой и умилением. Женщина рассказала, что они уже 12 лет вместе и любят друг друга с каждым днём все сильнее.

Однако это оправдание навело подписчиков на ещё большие подозрения. К тому же Алеся ни с того ни с сего начала приезжать к мужу на съёмочную площадку.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 16 часов назад

Путину не нужно притворяться: политолог Александр Рар о выступлении президента РФ на «Валдае»

Шоу-бизнес 1 час назад

Коллекция игрушек в квартире Тимати может стоить несколько миллионов долларов

Культура и ТВ 2 часа назад

Путешественник из Петербурга повесил свое фото в Эрмитаже. На него пожаловались в прокуратуру

Шоу-бизнес 4 часа назад

Дочки Газманова, Табакова и Цыганова впервые отправятся на бал Tatler

Культура и ТВ 4 часа назад

Марина Зудина: Костя Богомолов не клялся мне в верности

Культура и ТВ 6 часов назад

Новым генеральным директором МХАТа назначен Владимир Кехман. Уволит ли он Боякова?

Культура и ТВ 7 часов назад

«Виртуозная ложь!» Ревва и Басков решились на обман под руководством Галкина

Культура и ТВ 7 часов назад

Валерия Гущина вдове Николая Караченцова: «Людочка, ты большая умница»

Шоу-бизнес 8 часов назад

«Подкатывает комок к горлу от непоправимости произошедшего!» Коллеги рассказали об умерших в один день музыкантах ВИА «Синяя птица»

Шоу-бизнес 8 часов назад

Беременная жена Дмитрия Тарасова разругалась с мужем, а во всем обвинила СМИ

Шоу-бизнес 8 часов назад

«Последствия могут быть трагическими!» Звезд призвали немедленно помочь Андрею Губину

Культура и ТВ 8 часов назад

Назначение Хабенского в МХТ. Кто плёл интриги вокруг Женовача?

Культура и ТВ 8 часов назад

Александр Семчев о назначении Хабенского худруком МХТ им. Чехова: «Ничего страшного, что он – актер»

Шоу-бизнес 8 часов назад

Воры вернули украденную машину телеведущему Дмитрию Шепелеву

Культура и ТВ 11 часов назад

Константин Хабенский назначен худруком МХТ имени Чехова

Шоу-бизнес 11 часов назад

Виктория Боня объяснила причины вражды с Ксенией Бородиной

Культура и ТВ 13 часов назад

«Transhumanism Inc.»: новая нейроломка от Пелевина

Шоу-бизнес 15 часов назад

Хроники карантина: на Урале прошёл крупный музыкальный фестиваль

Культура и ТВ 1 день назад

«Нельзя быть манкуртами»: Борис Вишневский потребовал оставить в покое Даниила Хармса

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика