«Смотрит влюблёнными глазами». Агату Муцениеце заподозрили в флирте с женатым Александром Энбертом

Выступления актрисы Агаты Муцениеце и Александра Эберта оказались настолько эмоциональны, что зрители забеспокоились: а не проскочила ли между артистами искра?

И все бы ничего, но Александр не просто женат, дома его ждёт беременная супруга Алеся.

«Вы не ревнуете мужа к Агате?»,«Посмотрите, какими влюблёнными глазами он на неё смотрит!» - такими сообщениями поклонники ледового шоу буквально забросали супругу фигуриста.

Они и понятно – Агата девушка хоть и красивая, но уж слишком часто появляется на видео вместе со своим женатым партнёром вместе. Ребята бесконечно танцуют, смеются и даже вместе ездят в Макдональдс.