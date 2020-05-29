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«Последствия могут быть трагическими!» Звезд призвали немедленно помочь Андрею Губину

Психолог Сергей Ланг утверждает, что заболевание артиста прогрессирует с каждым днем.

Фото: Instagram: @_andreygubin_

В СМИ появилась шокирующая информация. Певца Андрея Губина предложили отправить на недобровольное лечение в психиатрическую клинику. Причиной стало недавнее видео-интервью артиста, где он заявил, что его постоянно кто-то преследует, а прохожие на улице называют карликом. О  внутреннем состоянии певца, «Собеседнику» рассказал психолог Сергей Ланг.

 Во время своего интервью Андрей Губин постоянно морщил лоб, теребил шнурки на своей кофте и жаловался на то, что вот-вот у него выпадут зубы. Артист также заявил, что постоянно испытывает сильные боли, и на лечение, которое не принесло результатов, он в свое время потратил 150 тысяч долларов. Также, по словам артиста, все окружающие хотят испортить ему жизнь. К примеру, стоит ему где-то поселиться, как тут же его недоброжелатели скупают все соседние квартиры и начинают делать в них ремонт только для того, чтобы звезда 90-ых не мог вести нормальный образ жизни. 

Андрею Губину однозначно требуется психиатрическая помощь, - с уверенностью говорит специалист. – Его поведение выдает состояние больного человека, который себя запустил. У него есть признаки мании преследования, он испытывает агрессию.

 По словам психолога, состояние звезды 90-ых усугубляется с каждым днем.

Многие психологические травмы возникают у человека по той причине, что он вовремя не обратился к психологу, - продолжает Сергей Ланг. – Эти травмы могут перерастать в шизофрению и другие серьезные заболевания. Вот это и происходит с Андреем. Ему всерьез кажется, что его преследуют и намеренно портят жизнь. К тому же, он привык купаться в славе и деньгах. А сейчас он получает обратную сторону этой славы – его обсуждают, осуждают и учат жизни.

Фото: Instagram: @sergeylang

Андрей Губин одинок. Он никогда не был женат, детей у него нет. Поэтому специалист призывает коллег певца не оставаться равнодушными, а в ближайшие дни протянуть ему руку помощи.

Губин не признает себя больным, и это самая большая проблема, - вздыхает психолог. – Последствия этого могут быть очень трагичными. Если у Андрея остались друзья в шоу-бизнесе, то они сейчас должны отвести его к врачу.  Другого варианта не вижу. Принужденной психиатрической госпитализации у нас нет, поэтому нужно, чтобы певца к лечению кто-то подтолкнул.

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