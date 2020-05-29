«Подкатывает комок к горлу от непоправимости произошедшего!» Коллеги рассказали об умерших в один день музыкантах ВИА «Синяя птица»

Сергей Криницын же скончался от коронавируса, незадолго до смерти он получил положительный результат теста. Для знакомых музыканта его уход также стал полной неожиданностью.

- О смерти Сережи я узнала из сообщений в мессенджере с его личного номера, - вздыхает концертный директор, автор и исполнитель Наталья Кузьмина. – Видимо, родственники делали рассылку. С Сережей меня познакомил мой бывший гражданский муж, один из лучших звукоинженеров России, Олег Тогобицкий. Он записал почти 80% хитов 70-90ых годов. К сожалению, Олега мы тоже похоронили в прошлом году.

По словам Натальи, Сергей Криницын по жизни был человеком веселым и самоироничным.

- В 2012-м году я жила в Таиланде, в курортном городе Паттайя, - продолжает наша собеседница. – Я там организовывала концерты, съемки клипов для российских артистов. Криницын и Тогобицкий приехали туда на отдых. Помню, у Сергея был день рождения, и мы поехали на остров Самет, где я держала небольшой отель прямо на берегу Сиамского залива. Мы катались на квадроциклах, лодках, дегустировали экзотические блюда. А однажды Сергей решил пойти на тайский массаж. Вернувшись, он нам рассказал, что массажистка была красивая и очень любезная. Она с ним флиртовала. Но в какой-то момент Сергей понял, что перед ним не длинноногая девушка, а красивый тайский мальчик. Он выбежал из массажного кабинета, даже не надев футболку. Когда прибежал в гостиницу, то очень долго нам все это описывал. Мы смеялись над этой историей до конца отдыха. Однажды Сергей подшутил и надо мной. Он сказал: «Наташа, никогда больше не пой, а то у меня лопнут перепонки!». Мы все посмеялись, но петь я так и не перестала. Сергей был искренним и интересным человеком. Очень жаль, что мы его потеряли!