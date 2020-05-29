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«Подкатывает комок к горлу от непоправимости произошедшего!» Коллеги рассказали об умерших в один день музыкантах ВИА «Синяя птица»

Сергей Криницын и Дмитрий Галицкий скончались под аппаратами ИВЛ

  21 октября в российском шоу-бизнесе произошло сразу два трагических события. Скончались музыканты легендарного ВИА «Синяя птица» - барабанщик Сергей Криницын и клавишник Дмитрий Галицкий. Обоим было по 65 лет. О жизни музыкантов «Собеседнику»  рассказали их коллеги. 

 Последние свои дни Сергей и Дмитрий провели под аппаратами ИВЛ. Как утверждает окружение Галицкого, причиной его смерти стал не коронавирус. Накануне музыкант перенес операцию на поджелудочной железе, а в ночь перед смертью у него случился приступ. По словам коллег, финальные недели жизни он соблюдал строгую диету и был полон идей. 

Творческие отношения с Дмитрием Галицким у меня начались много лет назад, - говорит солистка и директор ВИА «Лейся песня» Виктория Блынская. –Параллельно зародилась дружба и между нашими коллективами. Мы вместе выступали в различных программах в России и за рубежом. Несомненно, Дима был профессионалом высочайшего класса и работать с такими людьми всегда очень интересно.

Фото: Instagram: @dimapesok
Дмитрий Галицкий

Сергей Криницын же скончался от коронавируса, незадолго до смерти он получил положительный результат теста. Для знакомых музыканта его уход также стал полной неожиданностью.

О смерти Сережи я узнала из сообщений в мессенджере с его личного номера, - вздыхает концертный директор, автор и исполнитель Наталья Кузьмина. – Видимо, родственники делали рассылку. С Сережей меня  познакомил мой бывший гражданский муж, один из лучших звукоинженеров России, Олег Тогобицкий. Он записал почти 80% хитов 70-90ых годов. К сожалению, Олега мы тоже похоронили в прошлом году. 

 По словам Натальи, Сергей Криницын по жизни был человеком веселым и самоироничным.

В 2012-м году я жила в Таиланде, в курортном городе Паттайя, - продолжает наша собеседница. – Я там организовывала концерты, съемки клипов для российских артистов. Криницын и Тогобицкий приехали туда на отдых. Помню, у Сергея был день рождения, и мы поехали на остров Самет, где я держала небольшой отель прямо на берегу Сиамского залива. Мы катались на квадроциклах, лодках, дегустировали экзотические блюда. А однажды Сергей решил пойти на тайский массаж. Вернувшись, он нам рассказал, что массажистка была красивая и очень любезная. Она с ним флиртовала. Но в какой-то момент Сергей понял, что перед ним не длинноногая девушка, а красивый тайский мальчик. Он выбежал из массажного кабинета, даже не надев футболку. Когда прибежал в гостиницу, то очень долго нам все это описывал. Мы смеялись над этой историей до конца отдыха. Однажды Сергей подшутил и надо мной. Он сказал: «Наташа, никогда больше не пой, а то у меня лопнут перепонки!». Мы все посмеялись, но петь я так и не перестала. Сергей был искренним и интересным человеком. Очень жаль, что мы его потеряли!

Фото: Личный архив Натальи Кузьминой
Слева направо: Сергей Криницын, Петр Шнайдер, Олег Тогобицкий, Наталья Кузьмина в Таиланде на радио "Pattaya People"

 Руководитель ВИА «Лейся песня» Александр Филаткин также скорбит об ушедшем музыканте.

- Сергей Криницын, как в наших многочисленных совместных выступлениях с «Синей птицей», так и непосредственно в работе у нас в «Лейся песня», куда я приглашал его часто, отличался своим взрослым, крайне преданным отношением к  профессии, - говорит Филаткин. – Независимо от обстоятельств, Сергей не оставлял своих занятий за «станком» до последних дней…Если сюда прибавить его корректность, чувство ответственности и понимание юмора, то подкатывает комок к горлу от ощущения непоправимости от происшедшего. Память о нем возникает при одном взгляде на барабанную установку.

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