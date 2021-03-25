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Коллекция игрушек в квартире Тимати может стоить несколько миллионов долларов

38-летний певец похвастался новым жильём и коллекцией дорогостоящих медведей, в которые вкладывает деньги

Фото: Instagram / timatiofficial

Недавно Тимати закончил ремонт в своей новой московской квартире и похвастала необычными интерьерами, а также настоящей галереей игрушек.

Да-да, в свои 38 лет певец всё ещё играет в мишек. Правда, считает это не просто забавой, а настоящими инвестициями в будущее.

Вот уже 10 лет он коллекционирует арт-игрушки японского бренда Bearbrick.

Певец скупает дизайнерских полутораметровых медведей из лимитированных серий и планирует сделать выставку в Москве.

Одну из кукол певцу подарил другой известный коллекционер пластиковых мишек Карл Лагерфельд.

Стоимость медведей колеблется от нескольких тысяч до 9 миллионов рублей (за единичные экземпляры или коллаборации с другими брендами, например, Channel или Mercedes-Benz). Кстати, по примеру Тимати дизайнерских медведей начал собирать и сын Яны Рудковской Саша.

На аукционах цена на редких мишек доходит до полумиллиона долларов, поэтому через несколько лет медведи станут отличным капиталом, прямо как биткоин.

Фото: www.uznayvse.ru
Таких мишек в квартире Тимати несколько десятков

Рубрика: Шоу-бизнес

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