Коллекция игрушек в квартире Тимати может стоить несколько миллионов долларов
38-летний певец похвастался новым жильём и коллекцией дорогостоящих медведей, в которые вкладывает деньги
Недавно Тимати закончил ремонт в своей новой московской квартире и похвастала необычными интерьерами, а также настоящей галереей игрушек.
Да-да, в свои 38 лет певец всё ещё играет в мишек. Правда, считает это не просто забавой, а настоящими инвестициями в будущее.
Вот уже 10 лет он коллекционирует арт-игрушки японского бренда Bearbrick.
Певец скупает дизайнерских полутораметровых медведей из лимитированных серий и планирует сделать выставку в Москве.
Одну из кукол певцу подарил другой известный коллекционер пластиковых мишек Карл Лагерфельд.
Стоимость медведей колеблется от нескольких тысяч до 9 миллионов рублей (за единичные экземпляры или коллаборации с другими брендами, например, Channel или Mercedes-Benz). Кстати, по примеру Тимати дизайнерских медведей начал собирать и сын Яны Рудковской Саша.
На аукционах цена на редких мишек доходит до полумиллиона долларов, поэтому через несколько лет медведи станут отличным капиталом, прямо как биткоин.