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Дочки Газманова, Табакова и Цыганова впервые отправятся на бал Tatler

В ноябре в Доме Пашкова пройдет традиционная вечеринка юных красавиц

Фото: Instagram / mariannagazmanova

Дочь Олега Газманова Марианна

В ноябре пройдёт, пожалуй, самое волнительное светское событие года - юбилейный 10-й бал дебютанток журнала «Татлер». Ежегодно на праздник приглашаются дочки самых выдающихся деятелей культуры и искусства, чтобы продемонстрировать свою красоту и заявить о себе.

В 2021 году на бал приглашены 15-летняя дочь Олега Табакова Мария, 16-летняя дочь Виктории Толстогановой Варвара Кузичева, 17-летняя дочь народного артиста РФ Олега Газманова Марианна, 16-летняя дочь Михаила Турецкого Эммануэль, 16-летняя дочь актёра Евгения Цыганова Полина.

Будут на вечеринке и другие интересные особы. Например, 21-летняя правнучка примы Мариинского театра Матильды Кшесинской Ксения Севенард. Двоюродные правнучки художника Александра Бенуа Мария (22) и Софья (21) Лансере.

Полина Цыганова, Мария Табакова, София Крапивина

Также в числе дебютанток 2021 года есть имена 21-летней дочери хореографа Егора Дружинина, 16-летней дочери актрисы Ксении Кутеповой и 18-летней дочери экс-продюсера Светланы Лободы Нателлы Крапивиной.

Рубрика: Шоу-бизнес

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