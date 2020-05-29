Беременная жена Дмитрия Тарасова разругалась с мужем, а во всем обвинила СМИ
Накануне родов Анастасия Костенко удалила супруга из друзей в Инстаграм и убрала его фамилию из своего профиля
Что-то странное творится в семье экс-футболиста и бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова. Незадолго до третьих родов его супруга Анастасия удалила из своего профиля в Инстаграм фамилию супруга и перестала быть Анастасией Тарасовой, а затем вообще выкинула супруга из друзей.
Это неадекватное поведение беременной женщины заметили многие, потому что накануне сам Тарасов записывал видео, в котором жаловался на постоянные капризы и недовольство жены. По его словам, последние недели беременности даются Насте нелегко, вот она и дает домашним "прикурить".
Последней каплей стали многозначительные посты Костенко цитатами об одиночестве в компании близких людей.
Естественно, эта информация не осталась незамеченной: в прессе тут же появились заметки о странном поведении известной пары. Однако на следующее утро Костенко передумала и заявила, что просто пошутила.
По ее словам, она просто закинула случайные картинки и "скорректировала информацию о себе" в профиле, чтобы... посмотреть на реакцию СМИ. Ну а потом ( что вполне логично) во всем обвинила недалеких журналистов. Мол, не позвонили ей лично и не взяли у нее (!) комментарий.
Только вот журналисты тут совсем не при чем. Информация, опубликованная в соцсетях, приравнивается к публичному заявлению, ее даже в судах принимают в качестве доказательств. Так что за свои действия и слова приходится отвечать.
Ну а то, что у беременных случаются истерики - ни для кого не новость.