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«Он и раньше всем закатывал истерики»: продюсер выступила против недобровольного лечения Андрея Губина.

Олеся Сазыкина считает, что артист должен помочь себе сам

Фото: Instagram / gubin_andrey__

На днях специалист по ментальному здоровью Василий Шуров «прошёлся» по личности Андрея Губина. Специалист заявил, что артиста не помешает «недобровольно госпитализировать», так он страдает от бредового расстройства и воображаемого преследования. Своими рассуждениями о том, что могло довести певца до непростого состояния, с «Собеседником» поделилась продюсер Олеся Сазыкина.

По словам Сазыкиной, Губин ещё в молодости отличался сложным характером.

- Именно то, как он себя вёл с людьми тогда, и привело его к тому состоянию, в котором он находится сейчас, - говорит Олеся.

– Говорят, что он стал неадекватным. Но Андрей и раньше был со своими загонами и странностями. От него все плакали. Когда я работала в КЦКЗ «Россия», он нам такие истерики закатывал! Да, я не исключаю, что сейчас у него прогрессирует какое-то психическое заболевание. Но оно было ожидаемо.
Фото: Личный архив
Олеся Сазыкина

По мнению продюсера, в нулевых годах Андрея также сильно подломило появление реалити-шоу «Фабрика звёзд».

- В то время звёздам 90-х было сложно удержаться на плаву, так как «Фабрика» произвела в стране настоящий фурор, начало появляться много новых звёзд,  - продолжает наша собеседница. – Это сейчас люди впали в ностальгию и музыка 90-х вновь стала пользоваться успехом. А тогда все было по-другому.

Андрею с его характером, конечно, было сложно это принять. Кстати, подобный непростой характер был когда-то и у Влада Сташевского. Вот только он смог себя изменить и сейчас успешно выступает. Также мне кажется, что у Губина всегда был комплекс маленького роста. На той же «Фабрике» даже была песня «Ниже ростом только Губин». Помню, он тогда сильно обиделся.

В целом, Андрея жалко. Когда-то за ним бегали толпы молоденьких девочек, а сегодня ему даже некому принести стакан воды. Он подался в буддизм. Наверное, думал, что в этой религии ему будет проще. Но нет. Прежде всего, ему нужно менять себя изнутри, своё отношение к людям. Говорят, что его нужно недобровольно лечить. Но он ведь не кидается ни на кого с ножом, не опасен для общества. Мне кажется, только он сам может себе помочь!

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