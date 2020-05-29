«Он и раньше всем закатывал истерики»: продюсер выступила против недобровольного лечения Андрея Губина.
Олеся Сазыкина считает, что артист должен помочь себе сам
На днях специалист по ментальному здоровью Василий Шуров «прошёлся» по личности Андрея Губина. Специалист заявил, что артиста не помешает «недобровольно госпитализировать», так он страдает от бредового расстройства и воображаемого преследования. Своими рассуждениями о том, что могло довести певца до непростого состояния, с «Собеседником» поделилась продюсер Олеся Сазыкина.
По словам Сазыкиной, Губин ещё в молодости отличался сложным характером.
- Именно то, как он себя вёл с людьми тогда, и привело его к тому состоянию, в котором он находится сейчас, - говорит Олеся.
– Говорят, что он стал неадекватным. Но Андрей и раньше был со своими загонами и странностями. От него все плакали. Когда я работала в КЦКЗ «Россия», он нам такие истерики закатывал! Да, я не исключаю, что сейчас у него прогрессирует какое-то психическое заболевание. Но оно было ожидаемо.
По мнению продюсера, в нулевых годах Андрея также сильно подломило появление реалити-шоу «Фабрика звёзд».
- В то время звёздам 90-х было сложно удержаться на плаву, так как «Фабрика» произвела в стране настоящий фурор, начало появляться много новых звёзд, - продолжает наша собеседница. – Это сейчас люди впали в ностальгию и музыка 90-х вновь стала пользоваться успехом. А тогда все было по-другому.
Андрею с его характером, конечно, было сложно это принять. Кстати, подобный непростой характер был когда-то и у Влада Сташевского. Вот только он смог себя изменить и сейчас успешно выступает. Также мне кажется, что у Губина всегда был комплекс маленького роста. На той же «Фабрике» даже была песня «Ниже ростом только Губин». Помню, он тогда сильно обиделся.
В целом, Андрея жалко. Когда-то за ним бегали толпы молоденьких девочек, а сегодня ему даже некому принести стакан воды. Он подался в буддизм. Наверное, думал, что в этой религии ему будет проще. Но нет. Прежде всего, ему нужно менять себя изнутри, своё отношение к людям. Говорят, что его нужно недобровольно лечить. Но он ведь не кидается ни на кого с ножом, не опасен для общества. Мне кажется, только он сам может себе помочь!