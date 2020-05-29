«Он и раньше всем закатывал истерики»: продюсер выступила против недобровольного лечения Андрея Губина.

По мнению продюсера, в нулевых годах Андрея также сильно подломило появление реалити-шоу «Фабрика звёзд».

- В то время звёздам 90-х было сложно удержаться на плаву, так как «Фабрика» произвела в стране настоящий фурор, начало появляться много новых звёзд, - продолжает наша собеседница. – Это сейчас люди впали в ностальгию и музыка 90-х вновь стала пользоваться успехом. А тогда все было по-другому.

Андрею с его характером, конечно, было сложно это принять. Кстати, подобный непростой характер был когда-то и у Влада Сташевского. Вот только он смог себя изменить и сейчас успешно выступает. Также мне кажется, что у Губина всегда был комплекс маленького роста. На той же «Фабрике» даже была песня «Ниже ростом только Губин». Помню, он тогда сильно обиделся.

В целом, Андрея жалко. Когда-то за ним бегали толпы молоденьких девочек, а сегодня ему даже некому принести стакан воды. Он подался в буддизм. Наверное, думал, что в этой религии ему будет проще. Но нет. Прежде всего, ему нужно менять себя изнутри, своё отношение к людям. Говорят, что его нужно недобровольно лечить. Но он ведь не кидается ни на кого с ножом, не опасен для общества. Мне кажется, только он сам может себе помочь!