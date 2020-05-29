«Андрей Губин появится в образе шансонье». Стало известно о возможном возвращении певца на сцену
Шоумен Стас Барецкий уверен, что кумира 90-х ждёт новая волна популярности
После долгого перерыва, Андрей Губин недавно вновь появился в медиа-пространстве и дал интервью. Пока некоторые специалисты волнуются за душевное состояние артиста и утверждают, что его нужно как можно быстрее отправить на принудительное лечение, экс-участник группы «Ленинград», скандальный шоумен Стас Барецкий уверяет, что Андрей Губин совершенно здоров и уже скоро всех удивит своим возвращением на сцену. Об этом он сообщил "Собеседнику".
- Мы с Андреем вместе занимаемся в спортзале, - говорит Барецкий. – В свое время мы с ним много общались, выпивали вместе. Я ему всегда говорил, что нужно возвращаться на сцену. Сейчас я записываюсь на одной студии, между прочим, очень дорогой. Так вот, там же записывается и Губин. Насколько я знаю, он готовит большой сюрприз для публики. Скажу вам по секрету, Губин вернется в качестве шансонье.
По словам Стаса, именно он надоумил звезду 90-х сменить музыкальный жанр.
- Я ему говорил, что шансонье из него выйдет прекрасный, - продолжает шоумен. – Дело в том, что у него сейчас очень брутальная внешность, голос не писклявый. Ему надеть кепочку, футболочку, цепочку, пиджачок и это точно будет бомба! Уверен, что в будущем у Губина будут концерты по всем телеканалам. Он вернет себе былую популярность. Только теперь у него будут не девочки в клипах скакать, а будут видео с более художественными сюжетами со смыслом!