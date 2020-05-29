Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:19

«Андрей Губин появится в образе шансонье». Стало известно о возможном возвращении певца на сцену

Шоумен Стас Барецкий уверен, что кумира 90-х ждёт новая волна популярности

Фото: Instagram: @_andreygubin

После долгого перерыва, Андрей Губин недавно вновь появился в медиа-пространстве и дал интервью. Пока некоторые специалисты волнуются за душевное состояние артиста и утверждают, что его нужно как можно быстрее отправить на принудительное лечение, экс-участник группы «Ленинград», скандальный шоумен Стас Барецкий уверяет, что Андрей Губин совершенно здоров и уже скоро всех удивит своим возвращением на сцену. Об этом он сообщил "Собеседнику".

- Мы с Андреем вместе занимаемся в спортзале, - говорит Барецкий. – В свое время мы с ним много общались, выпивали вместе. Я ему всегда говорил, что нужно возвращаться на сцену. Сейчас я записываюсь на одной студии, между прочим, очень дорогой. Так вот, там же записывается и Губин. Насколько я знаю, он готовит большой сюрприз для публики. Скажу вам по секрету, Губин вернется в качестве шансонье.

Фото: Instagram: @stas_barecki
Стас Барецкий

По словам Стаса, именно он надоумил звезду 90-х сменить музыкальный жанр.

- Я ему говорил, что шансонье из него выйдет прекрасный, - продолжает шоумен. – Дело в том, что у него сейчас очень брутальная внешность, голос не писклявый. Ему надеть кепочку, футболочку, цепочку, пиджачок и это точно будет бомба! Уверен, что в будущем у Губина будут концерты по всем телеканалам. Он вернет себе былую популярность. Только теперь у него будут не девочки в клипах скакать, а будут видео с более художественными сюжетами со смыслом!

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 4 дня назад

Александр Ширвиндт: Я могу быть президентом подземного перехода

Шоу-бизнес 1 час назад

«Он и раньше всем закатывал истерики»: продюсер выступила против недобровольного лечения Андрея Губина.

Культура и ТВ 2 часа назад

Женская память о ГУЛАГе: салфетки и вшитые в одежду молитвы

Культура и ТВ 2 часа назад

«Купе номер шесть»: драма про финскую студентку и русского гопника

Шоу-бизнес 3 часа назад

«СМИ перевернули мои слова в грязных целях»: Моргенштерн извинился за высказывания о Дне Победы

Культура и ТВ 3 часа назад

МХТ отметит свой день рождения чтением Булгакова

Культура и ТВ 3 часа назад

«Главное сейчас - беречь себя!» Александр Серов идет на поправку

Культура и ТВ 3 часа назад

Александра Урсуляк: когда детей много, то хочешь не хочешь, сойдёшь с ума

Шоу-бизнес 6 часов назад

112: Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли

Шоу-бизнес 11 часов назад

«Лучше красивая девушка, чем Депардье с лошадиной рожей»: россияне по-доброму приняли российское гражданство Наталии Орейро

Шоу-бизнес 23 часа назад

Наталья Орейро получила российский паспорт после обращения к Путину

Культура и ТВ 23 часа назад

Российский фильм о девушке из Северной Осетии выдвинут на «Оскар»

Шоу-бизнес 23 часа назад

Наталья Ветлицкая рассказала, как могут обогатиться невакцинированные люди

Шоу-бизнес 1 день назад

Егор Крид обиделся на юных поклонников, обозвавших его дедом

Шоу-бизнес 1 день назад

Актёр Иван Николаев: Светличная никуда не пропала, а просто переехала

Шоу-бизнес 1 день назад

Моргенштерн назвал Навального «проектом мученика», а отравление и лишение свободы – пиаром

Культура и ТВ 1 день назад

Тамара Сёмина: День рожденья встречаю в одиночестве, но с утра принимаю звонки

Шоу-бизнес 1 день назад

Алеся Кафельникова рассказала, как отец запрещал ей общаться с матерью до 7 лет

Культура и ТВ 1 день назад

Новое театральное пространство откроет свои двери в «Ночь искусств»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика