«Андрей Губин появится в образе шансонье». Стало известно о возможном возвращении певца на сцену

После долгого перерыва, Андрей Губин недавно вновь появился в медиа-пространстве и дал интервью. Пока некоторые специалисты волнуются за душевное состояние артиста и утверждают, что его нужно как можно быстрее отправить на принудительное лечение, экс-участник группы «Ленинград», скандальный шоумен Стас Барецкий уверяет, что Андрей Губин совершенно здоров и уже скоро всех удивит своим возвращением на сцену. Об этом он сообщил "Собеседнику".

- Мы с Андреем вместе занимаемся в спортзале, - говорит Барецкий. – В свое время мы с ним много общались, выпивали вместе. Я ему всегда говорил, что нужно возвращаться на сцену. Сейчас я записываюсь на одной студии, между прочим, очень дорогой. Так вот, там же записывается и Губин. Насколько я знаю, он готовит большой сюрприз для публики. Скажу вам по секрету, Губин вернется в качестве шансонье.