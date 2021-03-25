Наталья Ветлицкая рассказала, как могут обогатиться невакцинированные люди

Так и не сумевшая собрать сольники из-за пандемии Наталья Ветлицкая давно не радовала поклонников разговорами о вышках 5G и чипировании. И вот случилось!

57-летняя исполнительница хита «Посмотри в глаза» написала пост в Инстаграме, где сообщила важное: цены на сперму невакцинированных мужчин выросли на 21 000%, а на грудное молоко невакцинированных женщин – на 11 000%.

По мнению Ветлицкой, генетический материал тех, кто не привился в пандемию станет новым золотом, которое будет раскупаться похлеще биткоина. Поэтому она сама не собирается вакцинироваться (надо же как-то зарабатывать!) и других активно агитирует.