Наталья Ветлицкая рассказала, как могут обогатиться невакцинированные люди
Оставшаяся без концертов певица вышла в эфир с очередной бредовой идеей
Так и не сумевшая собрать сольники из-за пандемии Наталья Ветлицкая давно не радовала поклонников разговорами о вышках 5G и чипировании. И вот случилось!
57-летняя исполнительница хита «Посмотри в глаза» написала пост в Инстаграме, где сообщила важное: цены на сперму невакцинированных мужчин выросли на 21 000%, а на грудное молоко невакцинированных женщин – на 11 000%.
По мнению Ветлицкой, генетический материал тех, кто не привился в пандемию станет новым золотом, которое будет раскупаться похлеще биткоина. Поэтому она сама не собирается вакцинироваться (надо же как-то зарабатывать!) и других активно агитирует.
И все бы хорошо, но 57-летняя Наталья не удосужилась проверить достоверность публикуемой информации. Выяснилось, что взята она была с известного сайта фейковых новостей The Sodom Sun, и является не более чем шуткой.
Однако среди её подписчиков нашлось немало тех, кто поверил любимой певице. Все же иногда лучше петь, чем писать блоги.