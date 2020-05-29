Егор Крид обиделся на юных поклонников, обозвавших его дедом

Егора Крида возмутило странное отношение к нему в ТикТок. Юные подписчики вдруг начали называть его стариков в грубой форме и просить уйти из эфира.

"Твоё время ушло!», «Кто дал дедушке телефон?», «Куда ты лезешь, дед?» – писали в комментариях. Вместо того чтобы спокойно перелистнуть страницу, Егор неожиданно обиделся и начал читать мораль о «неправильном менталитете» и воспитании подростков.

Вот в Америке, где певец частенько гостит, его считают ребёнком. А в России же травят из-за возраста.

«Я стал популярным в 16 лет, – сообщил Крид, – и с тех пор держу первые места в хит-парадах. Возраст – это всего лишь цифра в паспорте!»