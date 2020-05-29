Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 19:13

Егор Крид обиделся на юных поклонников, обозвавших его дедом

27-летний певец утверждает, что в России существует культ молодости, с которым он не согласен

Фото: Instagram / egorkreed

Егора Крида возмутило странное отношение к нему в ТикТок. Юные подписчики вдруг начали называть его стариков в грубой форме и просить уйти из эфира.

"Твоё время ушло!», «Кто дал дедушке телефон?», «Куда ты лезешь, дед?» – писали в комментариях. Вместо того чтобы спокойно перелистнуть страницу, Егор неожиданно обиделся и начал читать мораль о «неправильном менталитете» и воспитании подростков.

Вот в Америке, где певец частенько гостит, его считают ребёнком. А в России же травят из-за возраста.

«Я стал популярным в 16 лет, – сообщил Крид, – и с тех пор держу первые места в хит-парадах. Возраст – это всего лишь цифра в паспорте!»

Крид сообщил, что в нашей стране существует культ молодости, раз уж тебя считают дедом в 27 лет. По его мнению, это – реальная проблема общества.

«Всем нам когда-то будет 27 и 44, не успеете оглянуться», – написал он.

Ну а комментаторы в очередной раз убедились, что молод певец только по паспорту. А его нравоучения и впрямь похожи на слова какого-нибудь дедули.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 5 дней назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Шоу-бизнес 2 часа назад

Наталья Орейро получила российский паспорт после обращения к Путину

Культура и ТВ 2 часа назад

Российский фильм о девушке из Северной Осетии выдвинут на «Оскар»

Шоу-бизнес 3 часа назад

Наталья Ветлицкая рассказала, как могут обогатиться невакцинированные люди

Шоу-бизнес 3 часа назад

Актёр Иван Николаев: Светличная никуда не пропала, а просто переехала

Шоу-бизнес 3 часа назад

Моргенштерн назвал Навального «проектом мученика», а отравление и лишение свободы – пиаром

Культура и ТВ 5 часов назад

Тамара Сёмина: День рожденья встречаю в одиночестве, но с утра принимаю звонки

Шоу-бизнес 5 часов назад

Алеся Кафельникова рассказала, как отец запрещал ей общаться с матерью до 7 лет

Культура и ТВ 7 часов назад

Новое театральное пространство откроет свои двери в «Ночь искусств»

Шоу-бизнес 8 часов назад

Мама Моргенштерна разговаривает с молекулами и верит в инопланетян

Культура и ТВ 8 часов назад

Людмила Поргина боится за свою жизнь

Спорт 8 часов назад

Майк Тайсон вернется на ринг в начале 2022 года, его соперником может стать блогер с Youtube

Культура и ТВ 11 часов назад

Фестиваль гнева

Культура и ТВ 14 часов назад

И либералы кровавые в глазах

Шоу-бизнес 14 часов назад

Психиатр предположил, что Андрея Губина пора госпитализировать недобровольно

Культура и ТВ 15 часов назад

Не стало Александра Рогожкина

Шоу-бизнес 1 день назад

Марина Зудина: «Несколько дней жила с голосом Носкова»

Культура и ТВ 1 день назад

«Он был кошмарно недооценен»: Умер режиссер «Особенностей национальной охоты»

Спорт 1 день назад

Спортивные мероприятия на время локдауна в России не отменят

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика