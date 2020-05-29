Егор Крид обиделся на юных поклонников, обозвавших его дедом
27-летний певец утверждает, что в России существует культ молодости, с которым он не согласен
Егора Крида возмутило странное отношение к нему в ТикТок. Юные подписчики вдруг начали называть его стариков в грубой форме и просить уйти из эфира.
"Твоё время ушло!», «Кто дал дедушке телефон?», «Куда ты лезешь, дед?» – писали в комментариях. Вместо того чтобы спокойно перелистнуть страницу, Егор неожиданно обиделся и начал читать мораль о «неправильном менталитете» и воспитании подростков.
Вот в Америке, где певец частенько гостит, его считают ребёнком. А в России же травят из-за возраста.
«Я стал популярным в 16 лет, – сообщил Крид, – и с тех пор держу первые места в хит-парадах. Возраст – это всего лишь цифра в паспорте!»
Крид сообщил, что в нашей стране существует культ молодости, раз уж тебя считают дедом в 27 лет. По его мнению, это – реальная проблема общества.
«Всем нам когда-то будет 27 и 44, не успеете оглянуться», – написал он.
Ну а комментаторы в очередной раз убедились, что молод певец только по паспорту. А его нравоучения и впрямь похожи на слова какого-нибудь дедули.