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Алеся Кафельникова рассказала, как отец запрещал ей общаться с матерью до 7 лет

Избавляться от детских психотравм девушке пришлось со специалистом

Фото: Instagram/kafelnikova_a

Только что отметившая свое 23-летие Алеся Кафельникова записала откровенный видео-монолог, в котором рассказала о непростых отношениях со знаменитым отцом-теннисистом. Девушка вспомнила, как после развода отец запрещал ей общаться с родной матерью и они встретились только после того как девочке исполнилось семь лет. 

Помимо этого Евгений Кафельников пристально следил за личной жизнью девочки, читал ее переписку в телефоне, а однажды во время ссоры закрыл ее в комнате. 


- Я боюсь закрытых пространств, - рассказала Алеся. - Я тогда уже начала резать руки и мне запрещали закрывать за собой дверь. Я ходила в туалет и принимала душ с открытой дверью. Настолько это была паранойя, что я порежу вены, и они не успеют меня спасти... И он закрыл меня в комнате и начал психологически мочить: ты не можешь быть нормальной, вокруг тебя все время куча говна. У меня истерика и я просто выбиваю сетку и начинаю делать осознанный шаг из окна. Папа успел втащить меня назад. Очень страшно было.
Фото: кадр из монолога Алеся Кафельниковой на YouTube-канале "Мой монолог"

В 14 лет Алеся решила пойти в модельную школу, но поскольку отец категорически запретил ей это, мама отвела её на занятия тайно. Отец в своё время запретил работать моделью её матери. 

Алесе пришлось долго работать с психологом, но теперь она не осуждает отца. Став мамой, она поняла, что он пытался дать ей самое лучшее и обезопасить от негативных компаний. 

К счастью, сейчас у всех членов семьи прекрасные отношения.

Рубрика: Шоу-бизнес

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