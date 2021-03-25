Алеся Кафельникова рассказала, как отец запрещал ей общаться с матерью до 7 лет
Избавляться от детских психотравм девушке пришлось со специалистом
Только что отметившая свое 23-летие Алеся Кафельникова записала откровенный видео-монолог, в котором рассказала о непростых отношениях со знаменитым отцом-теннисистом. Девушка вспомнила, как после развода отец запрещал ей общаться с родной матерью и они встретились только после того как девочке исполнилось семь лет.
Помимо этого Евгений Кафельников пристально следил за личной жизнью девочки, читал ее переписку в телефоне, а однажды во время ссоры закрыл ее в комнате.
В 14 лет Алеся решила пойти в модельную школу, но поскольку отец категорически запретил ей это, мама отвела её на занятия тайно. Отец в своё время запретил работать моделью её матери.
Алесе пришлось долго работать с психологом, но теперь она не осуждает отца. Став мамой, она поняла, что он пытался дать ей самое лучшее и обезопасить от негативных компаний.
К счастью, сейчас у всех членов семьи прекрасные отношения.