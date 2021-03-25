Алеся Кафельникова рассказала, как отец запрещал ей общаться с матерью до 7 лет

Только что отметившая свое 23-летие Алеся Кафельникова записала откровенный видео-монолог, в котором рассказала о непростых отношениях со знаменитым отцом-теннисистом. Девушка вспомнила, как после развода отец запрещал ей общаться с родной матерью и они встретились только после того как девочке исполнилось семь лет.

Помимо этого Евгений Кафельников пристально следил за личной жизнью девочки, читал ее переписку в телефоне, а однажды во время ссоры закрыл ее в комнате.



