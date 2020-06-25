Марина Зудина: «Несколько дней жила с голосом Носкова»

В подготовке к выходу на сцену проекта «Дуэты» каждый артист представляет себе своего партнера.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев был в предвкушении встретить на сцене одну из своих бывших жен. По его словам, они все прекрасно поют. Однако компанию на сцене ему составила заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева. Кортнев был несказанно рад видеть Гришаеву, звезды тепло обнялись и спели вместе с ведущими проекта Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым.

Так же весело и шумно прошло выступление музыканта ST с певицей Глюкозой.

Сосо Павлиашвили исполнил свой хит «Помолимся за родителей». За ширмой звучал очень похожий на артиста голос. Хит Павлиашвили исполнял его сын Леван, с которым они не раз исполняли эту песню вместе.

– Я знаю, как поет мой сын, – моя школа, – признался Сосо после выступления. – Я думал, вдруг кто-то специально скопировал Левана, чтобы меня запутать, вообще не ожидал его увидеть. Спасибо его маме, Нино, что она воспитала такого сына.

Наталья Подольская встретилась на одной сцене со Стасом Пьехой.

– Я был уверен, что пою с Валерией, – признался Пьеха.

Подольская же слышала Никиту Преснякова, старшего сына своего супруга Владимира Преснякова – и тоже ошиблась.