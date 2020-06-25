Марина Зудина: «Несколько дней жила с голосом Носкова»
Прошел очередной выпуск шоу «Дуэты» на телеканале «Россия». О самых интересных дуэтах и впечатлениях артистов – в нашем материале
В подготовке к выходу на сцену проекта «Дуэты» каждый артист представляет себе своего партнера.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев был в предвкушении встретить на сцене одну из своих бывших жен. По его словам, они все прекрасно поют. Однако компанию на сцене ему составила заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева. Кортнев был несказанно рад видеть Гришаеву, звезды тепло обнялись и спели вместе с ведущими проекта Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым.
Так же весело и шумно прошло выступление музыканта ST с певицей Глюкозой.
Сосо Павлиашвили исполнил свой хит «Помолимся за родителей». За ширмой звучал очень похожий на артиста голос. Хит Павлиашвили исполнял его сын Леван, с которым они не раз исполняли эту песню вместе.
– Я знаю, как поет мой сын, – моя школа, – признался Сосо после выступления. – Я думал, вдруг кто-то специально скопировал Левана, чтобы меня запутать, вообще не ожидал его увидеть. Спасибо его маме, Нино, что она воспитала такого сына.
Наталья Подольская встретилась на одной сцене со Стасом Пьехой.
– Я был уверен, что пою с Валерией, – признался Пьеха.
Подольская же слышала Никиту Преснякова, старшего сына своего супруга Владимира Преснякова – и тоже ошиблась.
Заслуженный артист РФ Игорь Миркурбанов встретил за ширмой свою коллегу Марину Зудину.
– Участие в шоу «Дуэты» – подвиг для меня, – признается Зудина. – Я сама от себя в шоке, как я на это решилась! Я не пела восемь лет, только в рамках спектакля. К выступлению готовилась несколько дней, репетировала, учила песню Николая Носкова. Он поет идеально, и мне очень помогло то, что я могла слушать его запись, несколько дней жила с его голосом. По поводу партнера по сцене, – думала, что будет певец, не предполагала увидеть актера. Когда в наушниках зазвучал голос Игоря, пусть и искаженный, я сразу узнала его интонации! Мы играли в трех спектаклях и снимались в кино, в течение восьми лет несколько раз в месяц я слушала, как он поет на сцене, поэтому его интонации я очень хорошо знаю.
Музыкант и композитор Сергей Пенкин готовился к шоу с песней «Телефонная книжка», по его мнению, такую песню может исполнять только опытный артист:
– Это редкая песня, ее не часто исполняют, – говорит Пенкин. – Мне бы хотелось, чтобы вместе со мной на сцену вышла взрослая певица с большим опытом – Алла Пугачева, Эдита Пьеха, Ирина Аллегрова или Лолита. Дело в том, что молодая певица даже не знает, что это такое «телефонная книжка», у нее все контакты в мобильном. Знаете, иногда смотришь на такую книжку, и не хочется ее выбрасывать, потому что в ней воспоминания, история, твоя жизнь.
Пенкин не ошибся – на сцене он встретил советскую певицу Розу Рымбаеву.