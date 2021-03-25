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Вячеслав Малафеев готов к новым отношениям после размолвки в семье

Пока приревновавшая его с Айзе жена путешествует по Европе, футболист сообщает, что находится в поиске новой пассии

Фото: Instagram / malafeev16ru

Брак 42-летнего Вячеслава Малафеева и его пока еще жены Екатерины трещит по швам. Все началось много месяцев назад, когда у супруги появилось недоверие к вечно отсутствующем мужу.

«Когда появляются сомнения, доверять все сложнее и сложнее, – писал тогда Малафеев. – Первыми сигналами могут стать частые поздние приходы домой одного из супругов. Потом второй отвечает – раз одному можно, почему бы и мне так не сделать.

Нарастает волна из взаимных претензий и придирок, которые перерастают в скандалы. Дальше все хуже и хуже, и отношения могут развалиться на пустом месте.

Как вы уже знаете, у нас с Катей был непростой год. Отношения раскачивались, были взаимные придирки, бросались кольцами и не раз говорили о разводе».

Пара даже посещала психолога, чтобы вернуть взаимопонимание, но потом случилось шоу «Звезды в Африке». Вместе с Малафеевым там оказалась разведённая певица Айза, которая принялась без стеснения заигрывать с мужчиной.

Это и стало последней каплей в отношениях с супругой Катей.

Та записала видео, в котором сообщила, что ставит брак на паузу, а потом не раз повторяла, что мужа у неё уже нет.

Малафеев, судя по всему, грустил недолго, а сегодня выложил сториз с красноречивой фразой «Готов к отношениям».

Поклонницы расценили это как призыв свободного и красивого мужчины. Айза, ты где?

Рубрика: Шоу-бизнес

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