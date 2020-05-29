Виктория Боня умудрилась в один день разругаться с Собчак и Бородиной
Блогер уверена, что бывшие коллеги по «Дому-2» завидуют её успеху и красоте
Вчера 41-летняя модель и блогер получила премию «Лучший развивающий проект для женщин 2021». Во время вручения награды на сцене оказалась её занятая подруга Ксения Бородина. Увидев Боню, она демонстративно отвернулась и сделала «недовольное лицо». Боня, не прекращая улыбаться, сказала, что они давно не подруги, потому что ей не нравятся люди которые «распускают свой поганый язык». Ну а чтобы реакция Бородиной была заметнее, Виктория опубликовала видео и скриншоты сообщения от подписчиков в своём Инстаграм, сообщив, что некоторые эпизоды вечера её разочаровали.
«Почему люди так смешны в своей неприязни?» – задалась вопросом Боня, намекая на Бородину.
В тот же день Виктория умудрилась поссориться с ещё одной экс-ведущей «Дома-2» Ксенией Собчак. Во время визита к известному визажисту Сердар Камбарову она продемонстрировала свой фирменный макияж, который, по её словам, стоит миллион рублей. А затем сказала, что этот образ очень нравится Ксении Собчак, которая даже приходит в салоны красоты с фотографией Бони, чтобы его скопировать.
С нетерпением ждём, как ответят на такие выпады не менее острые на язык Бородина и Собчак.