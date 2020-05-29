Виктория Боня умудрилась в один день разругаться с Собчак и Бородиной

«Почему люди так смешны в своей неприязни?» – задалась вопросом Боня, намекая на Бородину.

В тот же день Виктория умудрилась поссориться с ещё одной экс-ведущей «Дома-2» Ксенией Собчак. Во время визита к известному визажисту Сердар Камбарову она продемонстрировала свой фирменный макияж, который, по её словам, стоит миллион рублей. А затем сказала, что этот образ очень нравится Ксении Собчак, которая даже приходит в салоны красоты с фотографией Бони, чтобы его скопировать.

С нетерпением ждём, как ответят на такие выпады не менее острые на язык Бородина и Собчак.