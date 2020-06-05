«Охрана за 300 тысяч и 5 кг черной икры»: Гоген Солнцев рассказал о грядущей свадьбе

В грядущую среду, 27-го октября, Гоген Солнцев снова женится. Имя своей второй половинки, с которой отправится в ЗАГС, шоумен тщательно скрывает. Невесту он планирует впервые показать общественности лишь во время официальной регистрации отношений. А после молодые отправятся в один из столичных ресторанов праздновать столь радостное событие.

Несмотря на очередную волну коронавируса, Гоген планирует веселиться на полную катушку. Отмечать вторую в жизни свадьбу Солнцев намерен в одном из лучших ресторанов Москвы. Жених и невеста уже определились с праздничным меню. Гостей будут потчевать всевозможными яствами. В том числе и свежайшей черной икрой: Гоген уже купил десять килограммов деликатеса.

- Я вступаю в новую жизнь: яркую и богатую! – заявляет шоумен. – Поэтому буду шиковать. Ведь не зря в народе говорят: как отметишь свадьбу, так и будешь жить в дальнейшем. Я так настрадался, что теперь хочу жить счастливо, весело и богато!

Гоген переживает, как бы его экс-супруга Екатерина Терешкович не сорвала торжество.

- Она мне звонит без конца и требует отменить свадьбу, - вздыхает Гоген. – Катерина – ненормальный человек. И я ее очень боюсь! Как бы она не явилась в ЗАГС и не попыталась сорвать наше бракосочетание. От нее можно ожидать всего, чего угодно: и тухлых яиц, и испорченных помидоров... Чтобы избежать неприятных моментов, я нанял охрану – заплатил частному охранному агентству 300 тысяч рублей. Надо бы, конечно, чтобы Катя эти траты возместила. Но от нее ничего не дождешься, если только драк и пьяных скандалов. А я этого в день в своей свадьбы очень не хочу.