Лариса Долина снова спровоцировала скандал с Валей Карнавал

66-летняя певица, давно затаившая зло на более успешную и молодую блогерку Валю Карнавал, в очередной раз решила уколоть девушку. В одном из своих последних выступлений на сцене Долина, певшая с Александром Панайотовым, неожиданно вставила в композицию кусок рэпа. В тексте звучала фраза двусмысленная "карнавал закончится".

Публика тут же заподозрила, что таким образом Лариса Александровна решила позлить 19-летнюю певицу Валю Карнавал.

Злиться Долиной есть на что. Ещё во время их совместного участия в программе «Музыкалити» девушка без музыкального образования доказала именитой и заслуженной Ларисе, что сегодня для популярности не нужно попадать в ноты и знать классику.

И хотя сама Карнавал не нападала на певицу, а скорее отбивалась, Долина затаила обиду и неоднократно упоминала её в негативном ключе.

В этот раз Карнавал отреагировала и сообщила подписчикам, что Долина просто использует её имя для того, чтобы подогревать интерес к своей персоне. Публика встала на сторону юной Вали, многие считают, что взрослой именитой певице негоже затевать такие детские разборки на публике.

Оно и понятно: у Ларисы Александровны всего 187 000 подписчиков в Инстаграм, а у Карнавал - аж 6,3 миллиона.