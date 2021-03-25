"Дочь ударила Машу и сбежала!": муж Распутиной рассказал о ненависти со стороны наследницы

Конфликт в семье Маши Распутиной продолжает набирать обороты. Вчера в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru супруг артистки - бизнесмен Виктор Захаров - рассказал о своих непростых отношениях с родным сыном Романом. А сегодня пояснил, почему его возненавидела общая с Распутиной дочь Маша.

- Виктор Евстафьевич, на программе у Малахова Маша-младшая сказала, что вы не общаетесь. Почему? Ведь вы всегда так ее любили!

- Да, не общаемся. Разлад в отношениях с дочкой случился, когда ей исполнилось 15 лет. Я заставлял ее учиться, а она не хотела. Начал школу посещать каждую неделю, разговаривать с учителями. Завуч была у Маши - чудный человек. Что она только не пыталась делать, чтобы Маша начала учиться. Ничего не помогло. Плюс ко всему Маша начала нам врать. Брала деньги якобы на занятия с преподавателями, а сама их прогуливала. Когда я это понял, установил за ней полный контроль. Я хотел, чтобы она кем-то стала в этой жизни. В результате она меня возненавидела. Теперь из детей только дочь Нелли от первого брака – моя отдушина.

- Я так понимаю, что после выхода шоу Малахова вы с дочкой Машей так и не виделись?

- Нет, я до сих пор ее не видел. Она убежала из дома, чтобы пойти на передачу и до сих пор не вернулась. Я больше скажу: когда она собралась на шоу, нам не сказала. Мы, конечно, догадывались, что она что-то замышляет нехорошее. Поэтому я распорядился ее никуда не пускать. Так она маму ударила и убежала из дома!

- Маша ударила Марию?

- Да. Мария не знала, что дочь идет на передачу. Но та вдруг стала прорываться - хотела уйти из дома. Меня в тот момент дома не было. Мария сказала, что никуда ее не пустит. Так Маша-младшая пришла домой и ее ударила. После этого она ее отпустила. У дочки сейчас такой возраст. Она повзрослеет и поймет, что родители хотели ей только добра. Чтобы она кем-то стала в жизни. Ведь мы все для нее делали. С трех лет у нее был личный водитель, мы ни в чем ей не отказывали... Она училась в лучших школах, гимназиях... Но она ничего не хотела. Ее тоже мой сын, конечно, развратил.

- Что вы имеете ввиду?

- У нее всегда были деньги на карманные расходы. Роман знал об этом: приезжал к ней в университет и они вместе уезжали в кафе. Это он ей показал развратную жизнь. Маша, когда с ним связалась, стала материться, как сапожница. С Нелли их стравил. Раньше они с Машей были лучшими подружками: все праздники проводили вместе, на отдых ездили вдвоем. Пока не появился Роман. Он их и разругал. Он - такой интриган по жизни, который готов кого угодно стравить.

- Виктор Евстафьевич, как вы планируете урегулировать столь непростую ситуацию в семье?

- Дай Бог, сейчас поправлюсь, выпишусь из больницы... Приеду домой и разберемся. В отношении Романа буду действовать жестко. Просто так ему с рук это не сойдет. Что касается Марии, то могу сказать только одно: стравить нас с моей женой, вбить клин в наши отношения никому не удастся. Отношения с женой у меня только крепнут и становятся с каждым годом все лучше и лучше. Малахов об этом прекрасно знает. Я не понимаю до сих пор: почему он допустил в эфир наркомана и позволил ему оскорблять суперзвезду российской эстрады? Пусть бы они выясняли отношения между собой в студии. Но оскорблять Марию - непозволительно!