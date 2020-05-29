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Дочь Даны Борисовой объявила голодовку из-за разбитого телефона

Телеведущая сообщила об очередной истерике Полины Аксёновой

Фото: Instagram / danaborisova_official

Уже которую неделю Дана Борисова переживает о здоровье мамы, которая сейчас лежит в больнице Симферополя. Вчера телеведущей позвонил врач и попросил как можно скорее приехать. Дана, не раздумывая, взяла билеты. Однако судьба подкинула ей еще одну неприятность: 14-летняя дочь Полина уронила свой дорогой iPhone с 11-го этажа и потребовала срочно купить новый.

Дана рассказала, что девочка устроила дома настоящий скандал со слезами и криками. И даже в знак протеста перестала ходить в школу и на два дня отказалась от еды.

Борисова призналась, что телефон разбился не без ее участия, именно поэтому дочь злится и обижается, но что в очередной раз произошло между матерью и дочерью, не сообщает.

К такой детской забастовке Дана отнеслась с пониманием и юмором. Дочка уже не раз заставляла маму волноваться: например, резала себя ножницами до крови, находясь в школьном туалете.

По мнению Борисовой, этот период забастовок и бунтарства скоро пройдет.

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