"Всю жизнь сидит у меня на шее!" муж Распутиной врезал сыну из-за скандала у Малахова

Выход программы Андрея Малахова о непростых перипетиях в семье Маши Распутиной активно обсуждают в шоубизнесе. О том, как на самом деле обстоят дела в звездной семье, Sobesednik.ru впервые рассказал супруг Маши Распутиной Виктор Захаров. Сейчас он находится в больнице: борется с коронавирусом.

- Сегодня меня перевели из реанимации в обычную палату, - вздыхает Виктор Евстафьевич. – Я заболел коронавирусом еще до того, как вышли программы Малахова. А после них мое состояние усугубилось. КТ показало 80-процентное поражение легких. Это меня мой сынок загнал в больницу: тунеядец, наркоман и уголовник.

- Жестко вы!

- А как иначе? После того, что он устроил на программе у Малахова, все началось. Стресс сыграл свою роль. Мария тоже заболела. Но у нее коронавирус протекает в более легкой форме.

- Почему в вашей семье случился такой конфликт?

- Из-за сына. Он в свои сорок с лишним лет самостоятельно ни копейки заработать не может. Все время на моей шее сидит. Какой я ему бизнес не давал, он все разваливал. Со всеми партнерами меня пытался стравить. Последнюю компанию тоже развалил он. Никто его не хочет ни слышать, ни видеть. Потому что повторюсь: он – уголовник, тунеядец и наркоман. Даже в студии у Малахова был под кайфом.

- Для вас, наверное, эти программы оказались шоком!

- Конечно. Я до сих пор не понимаю: как Малахов мог позволить, чтобы этот кабан избивал дочку публично?

- А как Андрей его мог остановить? Все же произошло моментально!

- Дочка, когда вернулась, сказала, что ее попросили ударить его. Ясное дело, после этого он вскочит. Надо было представить охрану. По жизни мой сын – трус. Он до 10 лет с мамой и бабушкой спал, боялся один. Помню, поехали отдыхать в санаторий. Корпус для взрослых был в одном месте, а для детей – через дорогу. Так сын все время прибегал к нам, потому что боялся с детьми оставаться. Уже потом все конфликты у него были только с младшеклассниками. А как он боялся идти в армию?! Учился за границей до того момента, пока не закончился призывной возраст. Только после этого вернулся в Россию. Он - трус! Ноги он себе наращивал, кстати, только для того, чтобы показать, какой он крутой.

- На программе Роман говорил, что кроме него за вас некому заступиться!

-Это все игра. Дешевая игра с его стороны. Все, что он говорил на этих программах, - вранье. Дешевое вранье. Он придумал мне инфаркты, которых у меня не было. Он думает: случись что со мной – все будет его. Наверное, спит и видит, когда я умру. На программе показали якобы нашу с ним фотографию. Но на этом снимке - не я. Он говорит, что у него было четыре ходки. На самом деле - ничего не было. Максимум, он сидел по две недели. А еще он придумал, что Мария ночевала у нас дома и была моей любовницей, когда я еще жил с его матерью. Это неправда. Мария никогда моей любовницей не была и не ночевала у нас ни разу. Мы, когда начали встречаться, сразу обвенчались, а потом стали жить вместе.

- Виктор Евстафьевич, а почему вы до сих пор не развелись со своей женой?

- Супруга не давала развод. Говорила: «Детям исполнится восемнадцать лет, купишь им квартиры, а потом я с тобой разведусь». Хотя отношений у нас давно с ней не было. И сын об этом знал. Более того, когда я стал встречаться с Машей, решил познакомить ее с сыном. Наша встреча проходила в ресторане. Так он мне после этого сам говорит: «Папа, ты что! Женись на Маше и бросай маму, потому что она – пьяница. Еще и старая». Она на самом деле запойная. По 2-3 недели домой не приходила.

- На программе Роман оскорблял и Машу-старшую, и Машу-младшую. Психологи считают, что у него есть детская обида..

- Какая еще обида? Я его баловал без конца. Из гимназии его выгнали, я его отправил в Англию учиться. Из Англии выгнали – в Америку пристроил, потом в Канаду. Но он нигде ничего не закончил. Всю жизнь жил за мой счет. Когда вернулся в Ухту, я его устроил на хорошую работу. А он сказал: «Почему я должен работать на государство? Я хочу на себя!». Я ему оставил два небольших бизнеса и хорошую машину. А сам уехал в Москву. При этом попросил знакомого парня-юриста за ним присматривать. Спустя время интересуюсь: «Как сын там?». Он отвечает: он все продал и гоняет на машине. И так всю жизнь. Он только корчит из себя блатного, а на самом деле его уровень – пехотинец. Но самое страшное, что он такой ненавистник женщин. Как можно избивать 20-летнюю девушку с таким звериным видом?

- Вы с ним разговаривали после этого?

- Нет. После того, что он устроил у Малахова, спрятался. Но недавно звонил: «Ты почему меня настраиваешь против родной мамы? Она – единственный близкий для меня человек. Но она тебе в рот смотрит, потому что ты ее содержишь». Я ему отвечаю: «Тебе – 42 года. Кто тебе мешает содержать свою мать. Тогда она тебе в рот смотреть будет!» На что он кричит: «Как я буду ее содержать. У меня денег нет даже на жилье. Мы живем вчетвером в малюсенькой квартире. Спим по очереди! » Что после этого говорить?

- Это правда, что он работал директором у Маши?

- Он не был ее директором. Одно время сумки ее носил и все. Просто Маша над ним сжалилась и к себе подобрала. Спустя время он начал меня хаять и она его выгнала с треском.

Завтра на Sobesednik.ru - вторая часть откровенного интервью Виктора Захарова о том, почему его возненавидела младшая дочь и как сказались на их отношениях с Машей Распутиной программы Малахова.